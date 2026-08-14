Primer vistazo a Elsa, Anna y compañía en Frozen 3: ¿Suenan campanas de boda? - DISNEY

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Frozen 3 tiene previsto aterrizar en los cines el 24 de noviembre de 2027, ocho años después de que viera la luz la anterior entrega de la exitosa franquicia de Disney. Para amenizar la espera, la Casa del Ratón ha ofrecido un primer vistazo al regreso de Elsa, Anna y Kristoff, junto al muñeco de nieve Olaf y el reno Sven, en la nueva película.

La D23 Expo, que ha arrancado este viernes 14 de agosto en California, ha mostrado los diseños de los personajes en la nueva cinta, cuyas fotos ya circulan por redes sociales.

Destaca el atuendo de color rosa de Anna, muy diferente al que llevaba en las anteriores películas, así como el traje de gala a juego de Kristoff, Olaf y Sven, con estos dos últimos portando además una pajarita.

Here’s a sneak peek at the Frozen 3 display on the #D23 Expo show floor pic.twitter.com/aiZ88VnKWO — BlogMickey.com @ D23 (@Blog_Mickey) August 14, 2026

La presunta sinopsis de Frozen 3, que lleva circulando en internet desde hace más de un año, ya adelantaba que la boda entre Anna y Kristoff sería una parte central de esta nueva entrega. Ahora, muchos ya toman los atuendos formales de Kristoff, Olaf y Sven en estas primeras imágenes prácticamente como una confirmación.

Jennifer Lee, codirectora de las dos primeras películas junto a Chris Buck, y que volverá a estar al frente de esta nueva entrega, ya adelantaba este aspecto de la trama en Disney+ Insider: World of Frozen. En el documental, la realizadora le decía a una actriz disfrazada de Anna: "Hemos oído que hay grandes planes de boda en marcha", a lo que ella respondía: ¡Sí, estoy muy emocionada!".

"En este nuevo capítulo, sé testigo de la boda del siglo en Arendelle cuando la reina Anna camine hacia el altar y se una a Elsa en un nuevo viaje mágico lleno de desafíos desconocidos. Y lo que es aún más emocionante: ¡La familia real está a punto de dar la bienvenida a un misterioso nuevo miembro!", reza la presunta sinopsis.

FROZEN 4 YA ESTÁ EN DESARROLLO

En paralelo, Frozen 4 ya se encuentra en fase de desarrollo. Aunque la película aún no cuenta con fecha de estreno, se sabe que Disney está trabajando en la tercera y cuarta entregas simultáneamente, por lo que cabe esperar que la espera entre ambas no se alargue demasiado.

Frozen es una de las franquicias estrella de Disney, cuya primera película, que vio la luz en 2013, arrasó en taquilla con una recaudación mundial de casi 1.300 millones de dólares.

La secuela, lanzada en 2019, fue un éxito de taquilla incluso más rotundo que su predecesora, amasando más de 1.451 millones de dólares y convirtiéndose en la película de animación más taquillera de la historia. Título que ahora ostenta Ne Zha 2, que vio la luz en cines este mismo año, donde recaudó más de 2.000 millones de dólares a nivel global.