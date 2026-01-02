Zootrópolis 2 supera a la secuela de Frozen y ya es la película de animación de Disney más taquillera de la historia

Zootrópolis 2 supera a Frozen 2 y se convierte en la película de Disney más taquillera de la historia - DISNEY

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

Con casi 1.500 millones de dólares de recaudación, Zootrópolis 2 ya es la película de Disney más taquillera de la historia. Hasta ahora, la cinta que ostentaba este título era la secuela de Frozen que, estrenada en 2019, recaudó más de 1.450 millones en su paso por las salas.

Con casi 338 millones provenientes de la taquilla de Estados Unidos y Canadá y más de 1.130 millones del resto de mercados, Zootrópolis 2 suma así cerca de 1.469 millones de dólares en los cines de todo el mundo. La cinta se estenó en las salas precisamente en una fecha tan señalada para el mercado norteamericano como el puente de Acción de Gracias.

Además, experimentó un gran aumento en taquilla durante el fin de semana pasado, coincidiendo con la semana de la Navidad. Así, el filme sumó 87,9 millones de dólares a su ya elevada recaudación en su quinta semana en las salas.

La película alcanzó los 1.000 millones tras solo 17 días en cartelera, convirtiéndose en la tercera película en superar esta marca en 2025 junto al remake en imagen real de Lilo y Stitch, que recaudó 1.038 millones a nivel global, y Ne Zha 2, la cinta china de animación el filme más taquillero del año con más de 2.000 millones. Cabe recordar que la primera entrega de Zootrópolis, estrenada en 2016, ya superó los 1.000 millones a nivel global.

Zootrópis 2 ha tenido especial éxito en China. La película superó los 500 millones de dólares de recaudación en el país, la cifra más alta para una película estadounidense hasta la fecha. La única que se le acerca es Avatar: Fuego y ceniza, que ya roza los 100 millones tras su estreno el pasado 19 de diciembre. La primera película de Zootrópolis también tuvo una buena acogida en China, pero su popularidad se disparó con la inauguración de Zootopia Land en el parque temático Shanghai Disneyland.