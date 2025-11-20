¡Suéltalo, Disney! El millonario contrato de las estrellas de Frozen para la tercera y cuarta película

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Con un presupuesto de unos 150 millones de dólares por película, Frozen. El reino del hielo y su secuela recaudaron a nivel mundial 1.280 millones y 1.450 millones, respectivamente, consolidándose como dos de los grandes éxitos contemporáneos de Disney. Este sobresaliente rendimiento ha llevado a la Casa del Ratón a blindar el futuro de la saga con un sustancioso acuerdo con sus estrellas principales.

Según informa The Wrap, la compañía ha firmado nuevos contratos con Kristen Bell (Anna), Josh Gad (Olaf) e Idina Menzel (Elsa) para que vuelvan a prestar sus voces en Frozen 3 y Frozen 4. A cambio de protagonizar las próximas dos entregas de la saga, el medio estadounidense señala que el acuerdo supera los 60 millones de dólares por cabeza, una cifra que supone un récord en la historia del cine de animación.

Con la información pública disponible, no hay constancia verificada de que ningún actor de doblaje en un largometraje de animación haya superado un paquete individual de unos 60 millones de dólares como el atribuido ahora a Bell, Gad e Menzel. Tom Hanks cobró alrededor de 15 millones de dólares por Toy Story 3, cantidad que durante años se citó como el mayor salario individual para un actor de voz en cine de animación.

Con esta millonario trato, la identidad sonora de Arendelle se mantendrá intacta con el regreso del trío protagonista. Bell, actriz conocida por comedias televisivas como The Good Place y por su reciente éxito seriéfilo Nadie quiere esto, presta voz a Anna, la hermana menor convertida en reina de Arendelle. Gad, intérprete y cantante popularizado por el musical The Book of Mormon y por su papel de LeFou en La Bella y la Bestia, encarna al carismático muñeco de nieve Olaf. Por su parte, Menzel, figura histórica de Broadway que saltó a la fama por Wicked, es la voz de Elsa, la reina con poderes de hielo cuyo tema Let It Go se convirtió en un fenómeno global.

En cuanto al estado de Frozen 3, el proyecto se encuentra en desarrollo activo desde 2023 y llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027. La dirección y el libreto recaen en Jennifer Lee, codirectora junto a Chis Buck (Tarzán) de las dos primeras películas en 2024 dejó su cargo como directora creativa de Walt Disney Animation Studios para volver a la realización a tiempo completo.

"En este nuevo capítulo, sé testigo de la boda del siglo en Arendelle cuando la reina Anna camine hacia el altar y se una a Elsa en un nuevo viaje mágico lleno de desafíos desconocidos. Y lo que es aún más emocionante: ¡La familia real está a punto de dar la bienvenida a un misterioso nuevo miembro!", reza la presunta sinopsis de Frozen 3.

Lo poco mostrado del argumento del tercer filme procede del material conceptual presentado en la D23 Expo de 2024, donde se mostró una ilustración en la que Anna y Elsa cabalgan hacia una ciudad suspendida entre nubes, mientras una figura oscura se cierne sobre el horizonte. Esa imagen ha alimentado teorías sobre una aventura en territorios aún desconocidos del mundo de Arendelle, pero las fuentes oficiales siguen guardando silencio sobre villanos, ambientación exacta o nuevos personajes.