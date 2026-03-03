Kristen Bell, voz de Anna, desmiente que cobre 60 millones por Frozen 3 pero admite que Disney paga "muy bien" - CONTACTO

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Kristen Bell, actriz que da voz a Anna en Frozen, ha desmentido las informaciones que afirmaban que cobraría 60 millones de dólares por participar en la tercera y cuarta entrega de la exitosa saga de Disney. La intérprete no ha revelado la cifra real de su contrato, pero ha negado con contundencia una cantidad que también se atribuyó al regreso de Josh Gad (Olaf) e Idina Menzel (Elsa).

"Creo que se ha informado mal de muchas cosas sobre ese acuerdo de Frozen. No, no, no, no, no, eso es que alguien se está inventando un montón de cosas", desvela Bell en una entrevista con Entertainment Tonight, donde insistió en lo inverosímil que le resultó la cifra difundida. "¿No te sonó absurdo cuando lo leíste? Cuando lo leí, pensé: '¡Eh, eh, ¿qué!'", añade.

"Dicho esto, ¿estoy contenta de tener ese trabajo y se paga muy bien porque es una franquicia exitosa? Sí. Y estoy muy agradecida por ello y seguiré haciéndolo el resto de mi vida si me quieren", asegura la intérprete de The Good Place y Nadie quiere esto sobre formar parte de una saga cuyas dos entregas recaudaron, respectivamente, 1.280 millones dólares y 1.450 millones.

Respecto a los 60 millones que supuestamente iba a cobrar Bell por su trabajo en Frozen 3 y 4, suponía un récord en la historia del cine de animación. Tom Hanks cobró alrededor de 15 millones de dólares por Toy Story 3, cantidad que durante años se citó como el mayor salario individual para un actor de voz en un largometraje de animación.

FROZEN 3 LLEGARÁ A LOS CINES EN 2027

En cuanto al estado de Frozen 3, el proyecto se encuentra en desarrollo desde 2023 y llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027. La dirección y el libreto recaen en Jennifer Lee, codirectora junto a Chis Buck (Tarzán) de las dos primeras películas. Lo poco mostrado del filme procede del material conceptual presentado en la D23 Expo de 2024, donde se mostró una ilustración en la que Anna y Elsa cabalgan hacia una ciudad suspendida entre nubes, mientras una figura oscura se cierne sobre el horizonte.

"En este nuevo capítulo, sé testigo de la boda del siglo en Arendelle cuando la reina Anna camine hacia el altar y se una a Elsa en un nuevo viaje mágico lleno de desafíos desconocidos. Y lo que es aún más emocionante: ¡La familia real está a punto de dar la bienvenida a un misterioso nuevo miembro!", reza la presunta sinopsis de Frozen 3.