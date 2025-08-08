¿Prepara Ya Marvel La Secuela De Los 4 Fantásticos?

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos aterrizó en los cines el 24 de julio y, tras su éxito de crítica y público, parece que la secuela, que muchos daban por segura antes incluso del estreno, está cada vez más cerca. Y, según las últimas informaciones, Marvel Studios ya está trabajando en la continuación con Matt Shakman de nuevo a los mandos.

El conocido 'insider' Jeff Sneider ha afirmado que "es probable que Shakman vuelva para dirigir una secuela". No obstante, aún no se ha anunciado nada de forma de forma oficial respecto a la continuación de las aventuras de Reed Richads, Sue Storm y compañía.

Según informa Comic Book Movie, durante la conferencia sobre resultados del pasado 6 de agosto, el director ejecutivo de The Walt Disney Company Bob Iger afirmó que Los 4 Fantásticos habían "iniciado con éxito esta importante franquicia en el Universo Cinematográfico de Marvel". Con casi 400 millones de dólares recaudados por el momento, el debut de la primera familia marvelita en el UCM está siendo un moderado éxito de público y también, en líneas generales, de crítica.

Aunque aún es pronto para aventurar la trama de la secuela, todo apunta a que Franklin, el hijo de Reed Richards y Sue Storm, será clave tanto en la cinta como en el futuro del UCM. Algo que ya adelantó una de las escenas postcréditos de Los 4 Fantásticos, en la que el Doctor Doom, a quien dará vida en Doomsday Robert Downey Jr., irrumpe para secuestrar a Franklin. Además, este joven personaje ofrece un gran abanico de posibilidades gracias a su habilidad para viajar a través del Multiverso.

Los encargados de dar vida a la primera familia de Marvel, y cuyo regreso está confirmado en Vengadores: Doomsday, son Pedro Pascal como Reed Richards/Mister Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm. La próxma aparición de los personajes será en Vengadores: Doomsday, que verá la luz en cines el 18 de diciembre de 2026.