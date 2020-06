¿Prepara Marvel la llegada del hermano de Thanos en Los Eternos?

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Tras los eventos de Vengadores: Endgame y la conclusión de la Saga del Infinito, el Universo Cinematográfico Marvel se ha quedado sin su gran villano cósmico, Thanos. Pero los ecos del Titán Loco pueden seguir muy presentes en el futuro, porque el UCM puede estar preparando la llegada de su hermano Eros, conocido como el superhéroe Starfox.

Desde que se empezó a hablar de Los Eternos de Marvel comenzaron los rumores de una posible aparición de Starfox, el superhéroe espacial (hijo de Mentor y hermano de Thanos) que es capaz de manipular psíquicamente las emociones de otras personas. Sin embargo, su nombre no aparece en el casting oficial de la cinta de Chloe Zhao, que incluye a estrellas como Angelina Jolie, Michael Madsen o Kit Harington. Pero eso no quiere decir que el estudio no tenga grandes planes para el personaje.

Tal y como señalan en MCU Cosmic, Marvel podría estar reservando la introducción de Starfox ya sea en la rumoreada serie de Secret Invasion de Disney+ o en la anunciada secuela de Capitana Marvel, de cara a una participación más amplia en futuras películas del UCM. Por el momento, los detalles de la trama de Los Eternos, que abarcará varios siglos, siguen siendo un secreto. Pero Kevin Feige ha asegurado que es una de las cintas más grandes y caras hasta la fecha.

“Es una película muy grande” dijo el director de Marvel Studios a The Hollywood Reporter. “Y es una película muy cara. La estamos haciendo porque creemos en la visión de Chloe Zhao y creemos en lo que éstos personajes pueden hacer. Tenemos que continuar creciendo y evolucionando, cambiando y empujando nuestra historia hacia adelante. Pero es un gran riesgo”.

Feige también ha comparado a Los Eternos con otras películas marvelitas como Guardianes de la Galaxia, en cuanto a que presenta a un grupo de superhéroes preestablecido. "Los Eternos son un grupo, pero nos gusta la idea de presentar un conjunto, hacer una película de conjunto desde el principio, en lugar de construir como lo hicimos con los primeros Vengadores”, añadió en la misma entrevista.

Los Eternos de Marvel llegará a los cines el 12 de febrero de 2021, tras retrasarse varios meses por la pandemia de coronavirus.