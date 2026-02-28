¿A Qué Hora Y Dónde Ver Los Premios Goya 2026? - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Este sábado 28 de febrero se celebrará en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona la 40.ª edición de los Premios Goya, los galardones que cada año entrega la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de España. Una ceremonia que arrancará a las 22:00 horas y que será retransmitida en directo por La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play. La gala de entrega de los premios también se podrá seguir en directo minuto a minuto a través de Europapress.es.

La ceremonia de los Goya 2026 estará conducida por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, quien ya aseguró que en la gala habrá "libertad absoluta de expresión para hablar sobre el genocidio de Gaza". "O el que quiera hablar de la guerra en Ucrania o hasta de Irak, lo que se quiera, o del ICE", adelantó en una entrevista concedida a Europa Press, donde expresó que "lo raro" sería obviar estas cuestiones.

De los 30 galardones que se entregarán en la ceremonia, solo dos de ellos tienen ya destinatarios: el cineasta Gonzalo Suárez, ganador en 1989 del Goya a mejor dirección por Remando al viento, que será galardonado con el Goya de Honor; y Susan Sarandon, oscarizada intérprete estadounidense protagonista de filmes como Thelma y Louise, Las Brujas de Eastwick o The Rocky Horror Picture Show, que recibirá el Goya internacional.

Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa y Sirât de Olive parten como grandes favoritas con trece y once nominaciones, respectivamente. Otros de los títulos destacados son Maspalomas, el filme de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga que opta a nueve premios, y La Cena, comedia dirigida por Manuel Gómez Pereira, que tiene ocho nominaciones. Ya con siete candidaturas aparecen tres filmes: Sorda, el drama de la debutante Eva Libertad, El Cautivo de Alejandor Amenábar y Los Tigres de Alberto Rodríguez.

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO LOS GOYA 2026 Y LA ALFOMBRA ROJA

La ceremonia será retransmitida en La 1 de TVE en directo, a partir de las 22:00 horas, pero la programación especial arrancará horas antes, con el tradicional desfile de estrellas por la alfombra roja.

Este sábado 28 de febrero, ¡no te pierdas nada sobre los #Goya2026! 🍿 Desde las 19h os podréis colar en la alfombra roja con @rtveplay y a partir de las 22h todo el mundo muy atento a @la1_tve porque empezará la gala de la 40 edición de los Premios Goya en Barcelona 📺💙 pic.twitter.com/Ud0DF8gFyZ — Premios Goya (@PremiosGoya) February 26, 2026

Así, desde las 19:00 horas, la plataforma de streaming de Radio Televisión Española, RTVE Play, retransmitirá el paso de los intérpretes y cineastas por la alfombra roja, con Inés Hernand como presentadora junto a Nuria Marín y la 'influencer' Marina Rivers. A partir de las 22:00 horas, las tres estarán en el 'backstage' durante la gala, que también podrá disfrutarse en RTVE Play.

La ceremonia de los Premios Goya 2026 contará con actuaciones musicales a cargo de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina y Ángeles Toledano. Con su viaje a Barcelona, esta será la novena ocasión en la historia de los Goya en la que su entrega de premios se celebre fuera de Madrid. Hasta el momento, la gran gala del cine español se ha celebrado también en Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid y Granada.