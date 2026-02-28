Los 10 momentos más surrealistas de los Premios Goya en sus 40 años de historia - ACADEMIA DE CINE/YOTUBUE

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Este sábado 28 de febrero Barcelona acoge la 40.ª edición de los Premios Goya, una gala que celebra lo mejor del cine español y que regresa a la ciudad que fue sede en el año 2000. Además de la entrega de galardones, cada convocatoria suele reservar un espacio, a veces involuntario, para episodios inesperados y surrealistas que terminan recordándose incluso más que algunas victorias.

Desde meteduras de pata en la lectura de sobres hasta irrupciones imposibles sobre el escenario, pasando por números musicales convertidos en fenómeno popular o gestos tan personales que parecen sacados de una película, este recopilatorio reúne algunos de los momentos más hilarantes de distintas ediciones de los Premios Goya.

A continuación repasamos algunos de los episodios más surrealistas que han vivido los Premios Goya en sus ya 40 años de historia:

EL TRIUNFADOR AUSENTE

En la I edición de los galardones, celebrada en 1987, Emma Penella y Ana Belén anunciaron el Goya a mejor actor protagonista para Fernando Fernán Gómez por Mambrú se fue a la guerra, pero el premiado no estaba en la sala. La situación fue todavía más llamativa porque Fernán Gómez esa misma noche también ganó (y no recogió) las estatuillas de mejor dirección y mejor guion, ambas por El viaje a ninguna parte.

EL CONTUNDENTE REGALO DE ALMODÓVAR A CARMEN MAURA

En la gala de 1990, Pedro Almodóvar sube al escenario y le entrega a Carmen Maura un trozo del Muro de Berlín como símbolo de reconciliación tras años de distanciamiento. El gesto, tan teatral como surrealista, convirtió una rencilla real en una escena casi de película: metáfora convertida en objeto, regalo imposible y reconciliación en directo, todo a la vez.

EL CUMPLEAÑOS FELIZ DE ALMODOVAR A FELIPE VI

En los Goya del año 2000, Pedro Almodóvar subió al escenario a recoger el Goya a mejor dirección por Todo sobre mi madre y, antes de entrar de lleno en su discurso, recordó que era el cumpleaños del entonces príncipe Felipe y le dirigió una felicitación directa. La cámara captó el simpático momento entre ambos, un intercambio repleto de gestos de una cercanía casi doméstica.

CORBACHO CONFUNDE A BELÉN RUEDA CON BELÉN ESTEBAN

En la edición de 2008, con José Corbacho como maestro de ceremonias, se produce uno de los lapsus más recordados: al dirigirse a Belén Rueda, la llama Belén Esteban, un error por el que todo el escenario estalló a reír.

EL SUEÑO GENIAL DE ANDREU BUENAFUENTE

En la ceremonia de 2010, Andreu Buenafuente abre la gala con un arranque en forma de sketch onírico, una pieza que juega con la presión de presentar la velada, con el propio ritual del evento y con la idea de que los Goya también podían reírse de sí mismos desde el primer minuto.

JIMMY JUMP SECUESTRA EL GOYA

En 2011, cuando iba a entregarse el Goya a mejor actor protagonista, el espontáneo Jimmy Jump se coló en el escenario para protagonizar uno de los episodios más virales de la historia de la gala: agarra la estatuilla, le coloca una barretina y fuerza unos segundos de caos televisado antes de que el personal de seguridad lo interceptara y lo sacara del escenario.

EL RAP DE RESINES

Liderados por El Langui, en 2012 Javier Gutiérrez, Juan Diego Ruiz Moreno, Tito Valverde y Antonio Resines subieron al escenario a rapear con gafas de sol, sombreros y cadenas, protagonizando así un momento que terminó como hito viral del imaginario goyesco. Entre lo entrañable, lo extraño y lo pegadizo, se consolidó como uno de los momentos más surrealistas de la historia de los Goya.

ERROR AL LEER EL GANADOR

En 2013, la lectura del premio a mejor canción original termina en uno de los patinazos más recordados que obligó a rectificar en directo. Adriana Ugarte anunció por error como ganadora Los niños salvajes, y sus responsables llegaron a levantarse de sus butacas para ir a recoger el premio, pero en pleno camino al escenario se explicó que el galardón era en realidad para Blancanieves.

EL MONÓLOGO DE DANI ROVIRA

En los Goya de 2017, Dani Rovira abre con un monólogo muy comentado, tanto para bien como para mal, que se recuerda por el esfuerzo de sostener la gala desde el humor y por varios golpes dirigidos a la propia industria cinematográfica y a la noche en sí.

EL EX AEQUO HISTÓRICO A MEJOR PELÍCULA

En la edición 2025, se produjo un desenlace excepcional cuando el Goya a mejor película se concedió ex aequo, compartido por El 47 y La infiltrada. El momento se vivió con sorpresa y desconcierto en el escenario, pues era la primera vez en la historia de los Goya que el máximo galardón terminaba en empate.