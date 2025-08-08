Julia Garner protagoniza Weapons: "Trabajar con niños te obliga a ser mejor actor"

LOS ÁNGELES, 8 Ago. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

Julia Garner protagoniza Weapons, el nuevo y perturbador thriller de Zach Cregger (Barbarian), que llega a los cines este viernes 8 de agosto. Esta inquietante cinta de terror promete sorprender al público con una historia tan perturbadora como emotiva.

La película arranca con un misterio escalofriante. Todos los alumnos de una clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora. La pequeña ciudad donde viven se sumerge entonces en un clima de miedo y desconcierto, preguntándose quién, o qué, está detrás de esta desaparición colectiva.

Garner confiesa ser fan de cualquier género cinematográfico, "si está bien hecho y logra emocionar", al tiempo que destaca lo enriquecedor que ha sido compartir rodaje con actores infantiles en Weapons. "Trabajar con niños es divertidísimo. Es interesante porque casi te obliga a ser mejor intérprete. Me encanta porque te obliga a estar más presente", afirma la actriz en una entrevista concedida a CulturaOcio.

La joven asegura haber disfrutado especialmente trabajando con Zach Cregger, director y guionista del filme. "Es brillantísimo y tiene una visión única. Piensa con originalidad, algo que no es tan común como nos gustaría creer. Fue una auténtica gozada trabajar con él", afirma. La ganadora de tres premios Emmy interpreta a Justine en la cinta. "Sus intenciones son muy puras. Tiene un corazón enorme, pero su forma de actuar es un poco caótica", dice sobre su personaje.

Por su parte, Alden Ehrenreich recuerda que quedó cautivado nada más leer el guion. "Pensé que era uno de los mejores guiones que había leído nunca. Y no soy muy fan del cine de terror, pero había algo en la forma en que él contaba la historia, en lo personal que se sentía, en la imaginación que había detrás... Me hizo pensar en ello sin parar", explica. El actor asegura que el público "verá algo que nunca ha visto antes", con "grandes sorpresas" y "emociones profundas".

UNA HISTORIA NACIDA DEL DOLOR

El germen de Weapons se encuentra en una experiencia personal de su director. "Alguien muy cercano a mí murió en un accidente, y cuando escribía esta historia sobre un pueblo marcado por la pérdida de algo precioso, ese era mi estado emocional. Me proyecté en cada personaje, como si todos girasen en torno a esa ausencia. Por desgracia, de ahí surgió todo", explica Zach Cregger.

En cuanto al reparto, el cineasta se muestra entusiasmado con sus protagonistas. "No hay muchas personas capaces de hacer lo que Julia (Garner) hace. Puede ser una profesora tímida, cariñosa y entregada, y al mismo tiempo una alcohólica hecha un desastre total. Es capaz de fusionar esos dos extremos con total naturalidad, y eso es algo muy especial", señala.

Sobre Josh Brolin, no duda en reconocer que es uno de sus intérpretes favoritos: "Está en un montón de películas que admiro profundamente. Conseguir a alguien con su nivel de talento para participar en una película de género... no puedo creerlo", confiesa Zach.

Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan completan el reparto de Weapons. El equipo creativo de la película incluye al director de fotografía Larkin Seiple, al diseñador de producción Tom Hammock, al montador Joe Murphy y a la diseñadora de vestuario Trish Summerville. La música es obra de Ryan Holladay, Hays Holladay y el propio Zach Cregger.