La precuela de la película The Flash, también retrasada tras los escándalos de Ezra Miller

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Después de que la película en solitario de The Flash, el velocista escarlata encarnado por Ezra Miller, haya retrasado su estreno a junio de 2023, una nueva información apunta a que la precuela del héroe de DC Cómics también se ha visto pospuesta. Una decisión que llega en plena ola de escándalos y rumores sobre el actor.

Hace tan solo unos días, diversas informaciones apuntabn la decisión de Warner Bros. de paralizar los proyectos en los que estuviera involucrado Ezra Miller tras su detención en Hilo, Hawái, después de protagonizar un altercado en un bar y tras ser acusado, pocos días después, de amenazar de muerte a una pareja.

Sin embargo, ha sido Juan Ferreyra uno de los autores del cómic, The Flash: El hombre vivo más rápido, quien a través de su cuenta en Twitter ha respondido a los rumores sobre la aparente cancelación de la miniserie de tres números protagonizada por el velocista del Universo DC, asegurando que solamente se ha aplazado el proyecto para que su lanzamiento esté en consonancia con la nueva fecha de estreno de la película.

"No, se imprimirá a finales de este año, así que no pasará tanto tiempo entre el cómic y la película", señaló Ferreyra, confirmando así, que, efectivamente, la precuela de The Flash no se ha cancelado, sino que ha sufrido un retraso en su publicación, ya que el lanzamiento estaba previsto para el 26 de abril, aunque, por el momento, DC Comics no ha anunciado una nueva fecha para la venta.

Nope, it will be printed later this year, so there won't be such a gap between the comic and the movie.