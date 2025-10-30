La precuela de Expediente Warren ya está en marcha con nuevo director

La precuela de Expediente Warren ya está en marcha con un nuevo director - WARNER BROS.

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

La precuela de Expediente Warren (The Conjuring) ya está en marcha, con un nuevo director tomando el testigo de Michael Chaves y James Wan. Así, tras el éxito de Expediente Warren: El último rito, que arrasó convirtiéndose en el estreno de terror más taquillero de la historia, la franquicia se expandirá con una película que explorará los orígenes del dúo de investigadores paranormales.

Aunque el filme no contará con Vera Farmiga y Patrick Wilson como protagonistas, la franquicia tiene varios proyectos en su horizonte con los que busca expandir su universo entre los que, además de más películas, también se ha rumoreado una posible serie de HBO. Ahora, parece que la precuela directa de Expediente Warren es la que va tomando forma.

Así, según ha informado el periodista de The Hollywood Reporter Borys Kit, el director Rodrigue Huart podría unirse al proyecto. "Noticia real: el director de cortometrajes Rodrigue Huart está en negociaciones para dirigir la precuela de EXPEDIENTE WARREN", reza el post compartido vía X por Kit. "Esta es una película segura para New Line, especialmente después de que EL ÚLTIMO RITO haya recaudado casi 500 millones de dólares (487 millones para ser más precisos)", apunta.

True news: short film director Rodrigue Huart in talks to direct THE CONJURING prequel. This is a go movie for New Line, especially after LAST RITES has now grossed almost half a BILLION dollars ($487M to be more precise). — Borys Kit (@Borys_Kit) October 30, 2025

Huart ha dirigido los cortometrajes de terror Trigger, Real y Transilvania, siendo premiado este último en el festival South by Southwest el año pasado. Respecto a sus próximos proyectos, tiene previsto dirigir para Paramount Suffer Little Children, un remake del clásico del cine español ¿Quién puede matar a un niño? de Narciso Ibáñez Serrador, con un guion escrito por Huart junto a Walter Hamada, que también producirá el filme.

Según apunta Screenrant, esta conexión con Hamada podría haber sido determinante en que Huart sea el elegido para dirigir la precuela de Expediente Warren, pues el productor ya ha trabajado en otros filmes de la franquicia como Expediente Warren: The Conjuring, Annabelle o La monja.

Si Huart fuera fichado finalmente en el proyecto, sería la primera vez que otro realizador que no sea Michael Chaves dirija una película del universo de Expediente Warren desde Annabelle vuelve a casa, estrenada en 2019.

James Wan, el director de las dos primeras entregas de Expediente Warren, ha continuado siendo una pieza clave de la franquicia como productor. No obstante, es poco probable que esté involucrado en la precuela, pues los recientes rumores apuntaban a que el cineasta podría abandonar Warner Bros. por discrepancias con el estudio.