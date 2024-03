El polémico desaire de Robert Downey Jr. ignorando a Ke Huy Quan en los Oscar 2024

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

La 96.ª edición de los Premios Oscar ha dejado varios momentos muy comentados por redes sociales. Uno de los más polémicos fue protagonizado por Robert Downey Jr. cuando subió a recoger su galardón a mejor actor de reparto. El encargado de entregarle la estatuilla fue Ke Huy Quan, el ganador en la misma categoría el año pasado, al que el actor de Oppenheimer no prestó, según algunos, la atención debida.

Con su trabajo en filme de Christopher Nolan, Downey Jr. se hizo con su primer Oscar. Quan anunció su nombre y le dio el galardón con la entusiasta sonrisa que en él suele ser habitual, pero cuando el que fuera gran estrella del Universo Marvel subió al escenario se limitó a agarrar la estatuilla sin siquiera mirar al actor de Todo a la vez en todas partes.

Este momento ha sido muy comentado en redes sociales, ya que Downey Jr. sí tuvo un gesto con otros intérpretes que estaban en aquel momento en el escenario, como Tim Robbins, a quien dio la mano, o Sam Rockwell, a quien chocó el puño. Detalles amistosos con otros compañeros de profesión que no hicieron sino poner de relieve el aparente desaire del actor galardonado hacia Quan.

Esto me lo perdí, que horrible gesto de Robert Downey Jr, ignoró completamente al siempre adorable y gentil Ke Huy Quan, recibió el premio sin voltear a mirarlo y saludarlo.

Algunos usuarios han comparado lo ocurrido con la actitud de Taylor Swift hacia Céline Dion en los pasados Grammy, que pareció ignorarla al recoger de sus manos el premio a álbum del año. Con todo, las cantantes se abrazaron tan solo minutos después.

En esta misma línea Downey Jr. y Quan también acabaron compartiendo un simpático 'selfie'. En ambos casos, voces conciliadoras señalan a que tan solo fue emoción del momento la causante de esta presunta descortesía que no fue para nada intencionada.

