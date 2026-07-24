Un irreconocible Johnny Depp se enfrenta a sus demonios en el tráiler de Scrooge y los fantasmas de la Navidad - PARAMOUNT

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de Scrooge y los fantasmas de la Navidad, película en la que Johnny Depp dará vida al cascarrabias protagonista del célebre relato de Charles Dickens. El filme, dirigido por Ti West, verá la luz en cines el próximo 13 de noviembre.

"Da gusto volver", proclama Depp en el avance, estrenado en el marco de la Comic Con de San Diego, que remarca el regreso del actor con el rótulo: "Vuelve el hombre de las mil caras".

El tráiler continúa adelantando los accidentados encuentros que Ebenezer Scrooge tendrá con los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras, así como su característico mal humor con la gente que le rodea.

Momentos antes del lanzamiento del avance, Depp apareció completamente caracterizado como Ebenezer Scrooge caminando por las calles de San Diego. Pero ahí no terminó todo, pues el intérprete sorprendió al público de la Comic-Con apareciendo de imprevisto en el Pabellón H durante una conferencia sobre dirección de cine organizada por el medio Collider.

Johnny Depp Comic Con surprise (if you can really call it that, seeing as hundreds showed up in anticipation): the actor shows up in full Ebenezer Scrooge make up for an elaborate promo for his upcoming Paramount movie EBENEZER pic.twitter.com/sWZLJDJhOb — Borys Kit (@Borys_Kit) July 23, 2026

Johnny Depp surprises Comic-Con as Scrooge at the end of an unrelated panel to offer a pocketful of candy to the crowd pic.twitter.com/AXUdn45jAC — Ryan Gajewski (@_RyanGajewski) July 23, 2026

JOHNNY DEPP APARECE POR SORPRESA EN LA COMIC-CON

"Este noviembre, Johnny Depp se mete en la piel de Ebenezer Scrooge. El nombre lo conoces, la historia no", reza la escueta sinopsis oficial de la película, dirigida por Ti West, realizador de la trilogía de terror X, protagonizada por Mia Goth.

La noticia de que Depp encarnaría a Ebenezer Scrooge en esta nueva adaptación de Cuento de Navidad se dio a conocer en octubre del año pasado, con las primeras imágenes del rodaje comenzando a circular en redes en febrero, en las que el actor aparecía completamente irreconocible y junto a su compañera de reparto Andrea Riseborough.

Completan el elenco de la cinta, junto a los mencionados Depp y Riseborough, Rupert Grint, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.