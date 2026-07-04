Archivo - Cara Delevingne confirma su romance con Amber Heard durante su divorcio de Johnny Depp, que estaba "loco" de celos - CONTACTO - Archivo

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

La actriz y modelo Cara Delevingne ha hablado abiertamente sobre su relación con Amber Heard, quien protagonizó un mediático juicio junto a su exmarido Johnny Depp, con acusaciones cruzadas de malos tratos y difamación. Ahora, Delevingne ha recordado cómo, durante su divorcio con Depp, Heard mantuvo una relación tanto con ella como con "otras personas", entre ellas, reveló, Elon Musk.

En su paso por el pódcast de Louis Theroux, el periodista preguntaba a Delevingne sobre su relación con Heard, sacando a colación el rumor de que a Depp "le volvía loco la idea de que Amber pudiera estar acostándose" con ella, a lo que Delevingne respondía: "¿Se supone que tengo que comentar algo? Es porque hicimos una película juntos, y se titulaba Campos de Londres. Él también participaba en la película. Creo que los celos le estaban volviendo bastante loco".

"En aquel momento no pasó nada. Más tarde, después de que se divorciaran, supongo que sí pasó algo", confirmaba la actriz de Escuadrón suicida, a lo que Theroux le insistió pidiéndole que aclarara qué quería decir con eso. "Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo y, luego, cuando estaban pasando por el divorcio, sí, estuvimos juntas. Pero ella también estuvo con otras personas", aseguraba Delevingne. "Bueno, con Elon [Musk]", apostilló Theroux, a lo que la modelo respondió: "Eso es".

Tras separarse en 2016, Depp y Heard protagonizaron una de las batallas legales más mediáticas de los últimos años, con el jurado finalmente fallando a favor del intérprete. Más adelante, Heard mantuvo una relación con Musk, quien hace apenas unas semanas se convertía en el primer billonario de la historia, que se prolongó hasta principios de 2018.

CARA DELEVINGNE RECUERDA LOS COMENTARIOS DE HARVEY WEINSTEIN POR SU ORIENTACIÓN SEXUAL

Además de hablar sobre su relación con Heard, Delevingne también recordó en su paso por el pódcast de Louis Theroux cómo el productor de cine Harvey Weinstein, caído en desgracia en Hollywood a raíz de numerosas acusaciones de violación y agresión sexual, le dijo que "nunca triunfaría en la industria" por ser lesbiana.

"Harvey Weinstein me llamó y me dijo: '¿Eres lesbiana?'", recordaba Delevingne, añadiendo que Weinstein le dijo: "'Nunca deberías tener una relación con una mujer. Nunca triunfarás en la industria si la gente piensa que eres lesbiana'". "Y yo le creí de verdad, y me lo tomé muy a pecho", admitía la actriz.