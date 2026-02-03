Archivo - Johnny Depp, irreconocible en su regreso a Hollywood - KENTO NARA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Johnny Depp ya prepara su regreso al cine. El actor ha sido fotografiado durante el rodaje de su próxima película, prácticamente irreconocible caracterizado como Ebenezer Scrooge, el protagonista de Cuento de Navidad. Depp encabezará el reparto de una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens que, titulada Ebenezer, contará con Ti West (Pearl, X) como director.

En las fotografías, publicadas por el Daily Mail, Depp aparece con un vestido azul de época y un gorro del que sobresalen mechones de pelo gris. Unas densas cejas grises completan su caracterización como el anciano protagonista.

Otras de las instantáneas muestran a Depp junto a su compañera de reparto Andrea Riseborough, que dará vida al fantasma de las navidades pasadas. La actriz aparece completamente de blanco de la cabeza a los pies: desde su largo vestido hasta su pelo, pasando por su cara, que también tiene pintada de blanco y con unas pronunciadas ojeras.

Completan el reparto de Ebenezer nombres como Ian McKellen, Daisy Ridley, Ellie Bamber, Rupert Grint, Tramell Tillman y Sam Claflin.

La trama de Cuento de Navidad, novela escrita por Charles Dickens en 1843, gira en torno a Ebenezer Scrooge, un anciano avaro que recibe en Nochebuena la visita de los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras, que le harán replantearse su vida al echar la vista atrás y atisbar cómo se presenta su porvenir.

La novela ha sido llevada a la pantalla en numerosas ocasiones, entre ellas destacan Cuento de Navidad, la película de animación dirigida por Robert Zemeckis; el musical Muchas gracias, Mr. Scrooge con Albert Finney y Alec Guinness; Los Muppets en Cuento de Navidad o Los fantasmas atacan al jefe, la divertida actualización dirigida por Richard Donner y protagonizada por Bill Murray.

Este proyecto a cargo de Ti West no será la única adaptación cinematográfica de Cuento de Navidad que verá la luz próximamente. Robert Eggers (Nosferatu, La bruja) se encuentra en pleno desarrollo de su propia versión de la novela de Dickens, que contará con Willem Dafoe como protagonista y que, teniendo en cuenta los antecedentes del cineasta, ofrecerá una aproximación más oscura e inquietante del clásico.