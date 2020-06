¿Ha perdido Warner la fe en el Superman de Henry Cavill?

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Con la confirmación por parte de Warner de que la versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder verá la luz en 2021, y con los posibles reshoots necesarios para completar el filme, se han propagado los rumores de que Henry Cavill podría tener la oportunidad de una nueva película en solitario de Superman. Pero las últimas informaciones señalan que esto no es algo que el estudio contemple por el momento.

Según informa Heroic Hollywood, fuentes cercanas a Warner han asegurado que no hay planes a corto plazo para un Man of Steel 2, ya que "una película independiente de Superman no tendría éxito en éste momento". Pero también adelantan que "quizás cuando tenga más impulso, tras desempeñar algún papel secundario en alguno de los éxitos de DC, habrá más posibilidades". Así, el Superman de Cavill se convertirá en una suerte de figura parecida la de Nick Fury o Hulk en el Universo Cinematográfico Marvel.

El Hombre de Acero de Henry Cavill es una versión del personaje muy valorada por los fans gracias al gran desempeño del actor, y muchos fans han señalado que el personaje se merece narrativas más elaboradas. Heroic Hollywood, en consonancia con informaciones que han aparecido en los últimos días, también asegura que Warner quiere contar con J.J. Abrams para dar un nuevo enfoque al Universo DC.

Si bien es cierto que Abrams es un fan confeso de Superman, e incluso ha escrito algunos borradores de guion en el pasado, en entrevistas recientes ha revelado que por el momento no ha tenido conversaciones con el estudio respecto al Hombre de Acero.

Además, en el caso de que el director de Star Wars hiciese una película del Hijo de Krypton, lo más probable es que quisiese un reboot completo, con un nuevo actor, algo que choca con las intenciones de Warner.

Por el momento, la participación de Superman en las películas de DC se limitará a apariciones secundarias y cameos, en parte por el compromiso de Cavill con The Witcher. Esto podría parecer un paso atrás para el icónico personaje, pero también abre la puerta a una nueva forma de ver al Hombre de Acero, que podría aparecer en futuros proyectos como Aquaman 2 o The Batman.