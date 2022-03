¿Perderá Will Smith su Oscar? La Academia anuncia "medidas adecuadas" contra su "comportamiento inaceptable y dañino"

Will Smith At The Vanity Fair Oscar Party

Tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscar, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que llevaría a cabo "una investigación formal del incidente". Ahora la institución ha publicado una carta abierta en la que ha prometido que tomará "medidas adecuadas" ante el "comportamiento inaceptable y dañino" de Smith.

"La emisión del domingo de la 94 edición de los Oscar estaba destinada a ser una celebración de las personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado. Estamos molestos e indignados porque esos momentos se vieron ensombrecidos por el comportamiento inaceptable y dañino en el escenario por parte de un nominado. Para ser claros, condenamos las acciones del señor Smith que tuvieron lugar", comienza el mensaje, recogido por Variety.

"Como se describe en nuestros estatutos, la Junta de Gobernadores de la Academia ahora tomará una decisión sobre las medidas adecuadas para el señor Smith. Tal como dicta la ley de California con respecto a los miembros de organizaciones sin ánimo de lucro como la Academia, y tal como se establece en nuestro código de conducta, esto seguirá un proceso oficial que tardará algunas semanas", señala la misiva, firmada por David Rubin, presidente de la Academia, y Dawn Hudson, directora ejecutiva de la organización.

"Continuaremos actualizando las noticias sobre cualquier avance, pero también pedimos que se respete a la Junta, al personal de la Academia y al proceso a medida que se desarrolla para que pueda funcionar de manera correcta y ordenada. Confiad en que la Junta de Gobernadores llevará a cabo este proceso de manera conveniente y respetuosa para todos los involucrados, manteniendo los estándares de la Academia", concluye el texto.

SMITH PODRÍA PERDER EL OSCAR

La Academia de Hollywood actualizó su código de conducta en 2017, unas normas que podrían poner en peligro la estatuilla de Smith. "Además de lograr la excelencia en el campo de las artes y las ciencias cinematográficas, los miembros también deben comportarse éticamente al defender los valores de la Academia de respeto por la dignidad humana, la inclusión y un entorno de apoyo que fomente la creatividad", recuerda la institución.

"No hay espacio en la Academia para personas que abusen de su estatus, poder o influencia de una manera que viole los estándares reconocidos de decencia. La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad. La Junta de Gobernadores cree que estos estándares son esenciales para la misión de la Academia y reflejan nuestros valores", añade.

A juzgar por este código de conducta, sería posible que la Academia retirara su Oscar al actor, aunque por el momento no se ha pronunciado en este sentido. Otra opción sería que Smith devolviera vol el premio, algo que parece poco probable. “Es básicamente agresión. Todos estaban muy conmocionados en la sala, era muy incómodo. Creo que Will no querría devolver su Oscar, pero quién sabe qué pasará ahora”, declaró una fuente a New York Post horas después de la gala. Sin embargo, por el momento la Academia no ha comentado nada respecto a esta posibilidad.

EL ACTOR HA PEDIDO DISCULPAS

El ganador del Oscar por El método Williams pidió perdón a Rock a través de un comunicado compartido en Instagram. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También quiero pedir perdón a la Academia, los productores de la gala, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo", admitió.

"Querría también pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia de El método Williams. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros", sentencia el intérprete.