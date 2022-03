La madre de Will Smith, sobre su tortazo en los Oscar: "Es la primera vez que le veo explotar"

Will Smith increpa a Chris Rock después de darle una bofetada en los Oscar

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

La bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar sigue dando que hablar. Y mucho. Ahora ha sido la madre del agresor, Carolyn Smith, quien ha reconocido sentirse muy sorprendida ante la reacción de su hijo, que golpeó al cómico durante la gala después de que este hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, que sufre alopecia.

"Es una persona muy sociable", dijo Carolyn Smith al ser interrogada por la inesperada agresión que llevó a cabo su hijo en los Oscar. "Esa es la primera vez que le veo explotar. Primera vez en su vida... nunca lo había visto hacer eso", señaló en una entrevista concedida a ABC Philadelphia en la que, más allá del lamentable incidente, se mostró orgullosa por el trabajo de su hijo y el Oscar que recibió como mejor actor por su interpretación en 'El método Williams'.

"Sé cómo trabaja, lo duro que trabaja y nunca se ha rendido. Creo que tenía que haber ganado un Oscar por todas sus películas. He estado esperando y esperando... y cuando escuché su nombre, dije 'Sí'", afirmó la madre del actor.

La Academia ha señalado que investigará el incidente y que dará una respuesta "adecuada" ante la gravedad de lo sucedido. Y aunque es más que posible que Smith sea sancionado, es poco posible que pierda su Oscar. El actor pidió perdón en un comunicado oficial en el que se disculpó con la Academia y con el agredido.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche durante los Premios Oscar fue inaceptable e inexcusable. Los chistes sobre mi persona son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue algo difícil de soportar y reaccioné de forma emocional", escribió Smith.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser", añadió.