Enigmático mensaje de Jada Pinkett Smith tras la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

Jada Pinkett Smith ha hablado por primera vez del desagradable altercado que su esposo, Will Smith, protagonizó en la gala de los Oscar. El actor propinó una bofetada en mitad de la ceremonia a Chris Rock después de que el cómico hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa, que ahora ha asegurado que, tras lo ocurrido, "es tiempo de sanar".

Así lo ha reflejado la actriz en su cuenta de Instagram, donde ha publicado unas crípticas palabras: "Es tiempo de sanar. Y estoy aquí para eso".

Pese a que el mensaje de la actriz pueda resultar intrigante, su significado podría estar relacionado con su estado de ánimo de, ya que en los días previos a los Oscar publicó un vídeo en TikTok en el que hacía alusión a lo incómoda que se sentía al principio con su alopecia, derivada de una enfermedad autoinmune.

"Me gustaba llevar el pelo salvaje y rizado, pero nadie quería eso. Tuve que aprender a encontrar el valor para decir: 'No lo voy a hacer', y por eso mismo, hoy me siento más libre. Me importa un bledo lo que la gente opine sobre mi calvicie. Porque ¿Sabéis qué? Me encanta", aseguró la actriz.

Esta alopecia es algo que parecía desconocer Chris Rock en el momento de realizar su broma hacia la actriz cuando al verla con el pelo rapado durante la gala de los Oscar, le espetó que esperaba poder verla en G.I. Jane 2 (La Teniente O'Neal 2). Citando a un amigo muy cercano del cómico, la web estadounidense TMZ asegura que su comentario "no tenía ni una pizca de maldad" y que Chris Rock quedó "conmocionado y desconcertado" por la reacción de Smith.

Por su parte, Smith también se ha disculpado con su compañero de profesión públicamente en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser".