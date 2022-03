Oscar 2022: La amarga historia del conflicto de Chris Rock y Will Smith antes del bofetón

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

Sin duda, desafortunadamente para los premiados, el bofetón de Will Smith a Chris Rock ha sido lo que ha marcado la 94ª ceremonia de los Premios Oscar. La reacción violenta del actor ante una broma de mal gusto hacia la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith, ha sido lo más comentado de la gala, en la que 'CODA: Los sonidos del silencio' se alzó con el máximo galardón. Ahora bien, el enfrentamiento entre Smith y Rock viene de largo.

Will Smith y Chris Rock se conocen desde hace 27 años, cuando coincidieron en un episodio de la sexta temporada de 'El príncipe de Bel Air'. Dos años después, Jada Pinkett Smith apareció en el programa del comediante, The Chris Rock Show, en el que hablaron de la situación de los actores negros en Hollywood y del activismo. Ya en esta intervención, el comediante, a la hora de terminar la conversación, soltó uno de sus comentarios sarcásticos: "Acabas de hacer una entrevista sin mencionar el nombre de Will Smith".

En ese momento, Pinkett Smith vitoreó, mostrando complicidad con el chiste, a la vez que le dijo que era "terrible". "¡Me dijiste que no lo hiciera!", le señaló. Sin embargo, ambos parecían tenía confianza y no había atisbo alguno de mal rollo. Es más, volvieron a coincidir en el doblaje de la saga 'Madagascar' y todo parecía ir igual de bien.

Las fricciones entre Rock y Smith comenzaron a verse en 2011, cuando el comediante acudió al programa de David Letterman y bromeó diciendo que el actor ganador del Oscar por 'El método Williams' "lo arruinó para todos" cuando se volvió famoso en los años 90, al eclipsar a otros actores similares, como el propio Rock. "Will Smith, ¿no tienes suficiente? ¡Maldito seas, Will Smith!", exclamaba el humorista.

UN DESENCUENTRO QUE DURA VARIOS AÑOS

Aunque era evidente que estaba bromeando, fue en 2016 cuando llegó la crítica más ácida de Rock al matrimonio Smith. Fue cuando Chris Rock ejerció de anfitrión de la gala de los Oscar por segunda vez y en la que tuvo que encarar la polémica de los #OscarsSoWhite, un boicot que comenzaron, precisamente, Will Smith y Jada Pinkett Smith. Aunque el comediante criticó la ausencia de actores negros entre los nominados, tuvo también comentarios contra el matrimonio de intérpretes.

"Jada boicoteando los Oscar es como si yo boicoteara las bragas de Rihanna: no me invitaron... esa es una invitación que no rechazaría", dijo, para después comentar: "Entiendo que estés enfadada. No estoy enojado porque Will no esté nominado por 'La verdad duele'. No es justo que Will fuese tan bueno y no fuera nominado, pero* ¿sabes qué tampoco era justo? Que le pagasen 20 millones de dólares por hacer Wild Wild West", continuó, haciendo referencia a uno de los fracasos más sonados de la carrera de Smith.

La reacción de los comentarios de Rock no fue positiva por parte de Smith, pues cuando le preguntaron al día siguiente al actor sobre los comentarios del humorista, este no quiso responderle. Por otro lado, Jada Pinkett Smith solo declaró que "había que seguir con el movimiento", al hacer referencia al boicot por la falta de diversidad.

Este último desencuentro, con final violento, ha sido el último que han vivido ambos artistas y quizás el más polémico, al haber habido una agresión física en directo.