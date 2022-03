Vídeo sin censura del bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

La 94ª ceremonia de los Oscar será recordada por uno de los momentos más tristes de la historia de los premios: la agresión en directo de Will Smith a Chris Rock. El actor, que minutos después sería galardonado con el Oscar al mejor actor por 'El método Williams' propinó una bofetada a Rock después de que el cómico hiciese un chiste sobre el pelo rapado de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith. Después, en su caótico y muy afectado discurso de agradecimiento, Smith pidió disculpas a la Academia y al resto de nominados, pero no al agredido, y llegó a justificar su comportamiento: "Siempre voy a defender a mi familia y a mi esposa".

Hasta aquel momento la gala presentada por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes llevaba un tono propio del otras ceremonias de los Oscar con los premios en diferido, el sorprendente triunfo de 'CODA' y los gestos de apoyo a Ucrania como notas diferenciales. Fue cuando Rock subió al escenario del Dolby Theatre para entregar el premio al mejor largometraje documental cuando se desató el caos con un episodio lamentable.

Antes de anunciar a los filmes nominados, Rock hizo un monólogo con el tono ácido que le caracteriza a su humor. El comediante hizo un chiste sobre el 'peinado' de Jada Pinkett Smith, quien sufre alopecia, a la que comparó con la Teniente O'Neil. Algo que sacó de sus casillas a Will Smith que abandonó su butaca para, con paso decidido, ir hacia Rock que le recibió con una sonrisa. Fue entonces cuando, sin mediar palabra, el actor soltó una sonora bofetada al cómico y se dio media vuelta para retornar, con el mismo paso decidido a su butaca.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock

Tal fue el 'shock' de todos los asistentes que muchos creyeron que se trataba de una bofetada simulada, un número preparado entre Smith y Rock que estaba en el guión. Pero nada más lejos de la realidad ya que cuando Smith volvió a su asiento, y mientras el cómico defendía su broma y dijo "Will Smith me acaba de dar una buena", siguió cargando contra Rock: "Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca". Smith vociferó la frase dos veces, lo que hizo que los asistentes, quienes aún pensaba que todo era una broma preparada, cambiasen radicalmente la expresión de sus rostros. "Esto ha sido la mejor noche en la historia de la televisión", zanjó Rock que con cara de circunstancias continuó con la gala.

EL AMOR LE LLEVA A "COMETER LOCURAS"

De hecho, varios asistentes pudieron atestiguar cómo, tras la pausa publicitaria, su representante y Denzel Washington tuvieron que llevar Smith a un rincón para calmarlo, pues comenzó a llorar fuertemente tras el incidente. Todo lo que pasó después quedó empañado por la actitud del actor, quien justificó sus acciones al recoger el Oscar.

La publicista de Will Smith esperó a la pausa de la publicidad para ir a discutir con Will lo que hizo públicamente.



Acaba de manchar su imagen a punto de ganar un Oscar en directo.

Durante el corte a comerciales Denzel Washington se llevó a Will Smith hacia un lado del escenario para hablar con él y calmarlo.

Tras lograr la estatuilla, Smith subió llorando a recoger el premio y aprovechó para pedir disculpas a la Academia y a sus compañeros nominados pero no a Rock, al que ni siquiera mencionó. "Richard Williams fue un férreo defensor de su familia", señalando que este le "lleva a cometer locuras".

"Denzel Washington me lo acaba de decir. 'Ojo, en el momento más importante de tu vida es cuando llama a la puerta el demonio' ". Discurso COMPLETO de Will Smith, ganador del #Oscar a Mejor Actor Protagonista. #Oscars2022

"En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que dios me está pidiendo que haga y sea en este mundo. He recibido la llamada de amar y proteger a la gente, de ser un río para ellos. Ya sé que para hacer lo que hacemos tenemos que ser capaces de recibir insultos, aguantar y sonreír como si no pasara nada. En este negocio siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa", afirmo Smith entre lágrimas en un discurso cargado de emoción en el que se comparó en varias ocasiones con su personaje: "El arte imita la vida. Parezco el padre loco, tal como dijeron sobre Richard Williams".

"Quiero pedir perdón a la Academia y al resto de nominados. Espero que me vuelvan a invitar", concluyó Smith, protagonista de una situación bochornosa que ha empañado la histórica victoria de 'CODA: Los sonidos del silencio'.