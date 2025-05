Trascendental tráiler de The Last of Us 2x05: El mayor peligro del videojuego llega al fin a la serie

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Con el estreno de su cuarto episodio, la segunda temporada de The Last of Us ya ha superado su ecuador. La ficción promete volverse más intensa conforme se vaya acercando a su final y así lo sugiere el avance del capítulo 5, que ya ha revelado a los fans el surgimiento de una nueva y peligrosa amenaza, presente en el videojuego de Naughty Dog desde el principio pero que aún no se había incluido en la serie.

Si alguien creía que los enormes Bloaters eran la peor manifestación del Cordyceps, el adelanto de la próxima entrega indica que todavía quedan cosas por descubrir de la infección causante del apocalipsis. Y es que, a menudo, lo desconocido es precisamente lo más peligroso.

El vídeo muestra a Hanrahan, la mujer con la que se encuentra Isaac en el prólogo del anterior capítulo y que ahora presumiblemente sigue siendo alguien con cierta autoridad dentro de los WLF, a la que le dicen que su líder demanda una explicación por "aparentemente" haber matado a algunos de sus propios hombres. "Envié un escuadrón al sótano. Toda la planta estaba vacía, no había siquiera ratas", relata el personaje. "Está en el aire", acaba sentenciando.

En el adelanto, mientras la mujer pronuncia estas palabras, se ve a Ellie internándose sola en un sótano invadido por los hongos y, unido por estos a la pared, se encuentra un infectado que exhala una vaharada de lo que parece ser humo... o las muy esperadas y ya famosas esporas.

Entre los cambios que la serie incorporó respecto al material original, destaca el hecho de haber obviado una importante forma de propagación del hongo. Así, en el videojuego el Cordyceps se transmitía, aparte de por mordiscos de infectados, al inhalar aire contaminado por esporas. Pero, aunque parecía que los creadores de la ficción habían optado por eliminar esta faceta de la pandemia, Craig Mazin y Neil Druckmann ya insinuaron que eso no era del todo cierto.

"No creo necesariamente que hayamos eliminado las esporas del universo de nuestra serie. Simplemente no hemos llegado ahí todavía. Es posible que regresen. Es posible que tengamos un plan, a eso me refiero", expresó Mazin en una entrevista con Entertainment Weekly.

Por otro lado, el encuentro de Ellie con el infectado en el nuevo avance, trae de vuelta a la memoria cierta conversación de la temporada 1, en la que la joven preguntaba si había "superinfectados" capaces de ir "disparando esporas de hongos". Y, a pesar de la respuesta negativa de Joel y Tess entonces, podría ser que Ellie no hubiese dicho nada descabellado.