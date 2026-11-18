¿Peligra Matrix 5? Las Hermanas Wachowski Reclaman A Warner Los Derechos De La Saga - WARNER BROS. PICTURES

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Cinco años después del estreno de Matrix Resurrections, Warner Bros está preparando una quinta entrega de la saga. Con Drew Goddard al mando como director y guionista, su producción puede verse comprometida. Las hermanas Wachowski, creadoras de la franquicia, buscan recuperar los derechos, lo que pondría en peligro la producción de la cinta.

Tras la fusión de Warner Bros y Paramount, ahora convertidas en una única empresa llamada Skydance, el equipo liderado por David Ellison, CEO del nuevo gigante cinematográfico, está revisando el archivo de sagas y franquicias de las que dispondrá la compañía tras la fusión de los dos estudios de Hollywood.

Según informa Puck News, las Wachowski han notificado formalmente a la compañía que ejercerán sus derechos de rescisión de derechos de autor. Esto significa que, en febrero de 2029, Skydance podría perder los derechos de la franquicia, incluso si está en plena producción la quinta película.

Skydance contempla 2029 como posible año de estreno de Matrix 5, según señala Deadline. Si perdiera los derechos de la saga antes de febrero de ese año, no sólo habría que ajustar el calendario antes del estreno, sino que todo el proyecto y cualquier secuela estarían en peligro.

EL PRECEDENTE DE EL PADRINO Y TERMINATOR

A poco más de dos años para que llegue esta fecha límite, la corporación tiene opción de negociar una nueva cesión de derechos si desea seguir explotando la franquicia.

El equipo de Ellison ya vivió una experiencia similar con la trilogía de El Padrino. El año pasado, los herederos de Mario Puzo ejercieron su derecho de rescisión contra Paramount y tuvieron que negociar una nueva cesión de derechos. Con lo cual, el movimiento puede ser similar, aunque es cierto que no hay planes de expandir el universo de la familia Corleone.

El clan Ellison es experto en hacerse con franquicias. En 2011, se hizo con los derechos de Terminator, cuando Annapurna Pictures los ganó en una subasta en Cannes. Esto sucedió antes de que los derechos en territorio estadounidense volvieran a manos de sus creadores originales en 2019. Posteriormente, Skydance adquirió los derechos y negoció un acuerdo con James Cameron.

La disputa por los derechos de Matrix se sigue especialmente, dado que como termine la negociación podría sentar un precedente. Según informa Screenrant, Skydance tiene otros títulos cuyos autores podrían ejercer su derecho de rescisión, entre ellos figuran Cadena perpetua, Beavis y Butt-Head o la mítica serie Urgencias.

Las cuatro entregas estrenadas en cines recaudaron una cifra de 1.793 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en una saga lucrativa. Si bien, la cuarta cinta no obtuvo grandes beneficios, sus cifras se atribuyen a su particular estreno simultáneo en cines y HBO Max.

EL FUTURO DE MATRIX 5

Goddard está en pleno proceso de escritura del guion, por lo que la quinta entrega está aún en sus primeras fases de desarrollo. De hecho, no se sabe si se contará de nuevo con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Si la producción sigue en curso, será la primera cinta de la saga en la que no estén implicadas las Wachowski como directoras o guionistas. Ya en la cuarta, Lana fue la encargada de liderar el proyecto a solas.

Según reveló Lily en el programa The Business, el director de la quinta entrega quiere tener el visto bueno de las cineastas. “No quiere seguir adelante, a menos que tenga nuestra aprobación. Así que se convierte en una situación complicada. Tal vez nos inmiscuyamos un poco y veamos qué nos parece”, declaraba.