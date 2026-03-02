El director de Matrix 5 aclara el estado de la película: "No sé cuánto tiempo estaré en esa cueva" - WARNER BROS.

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

Casi dos años después de que Warner Bros. anunciara que Drew Goddard (Daredevil, La cabaña en el bosque) dirigirá la quinta entrega de Matrix, el cineasta ha subrayado que el largometraje "sigue en marcha". El responsable del proyecto ha revelado que está inmerso en la escritura del guion y que desconoce el tiempo que permanecerá en este proceso antes de ofrecer novedades.

"Sigue en marcha. Estoy escribiendo en mi cueva de escritura. No sé cuánto tiempo estaré en esa cueva, pero cuando salga tendré noticias que compartir", revela en una entrevista con ScreenRant el guionista nominado al Oscar por Marte, que cuando se anunció su fichaje aseguró que "no es una hipérbole decir que las películas de Matrix cambiaron el cine y mi vida. El exquisito arte de Lana y Lilly me inspira a diario y estoy más que agradecido por la oportunidad de narrar historias en su mundo".

Por el momento, no hay detalles oficiales del argumento, reparto o ventana de estreno de Matrix 5, pero se subrayó que la película buscaría ampliar el mundo de la franquicia sin perder su esencia y que aspiraba a honrar lo construido por las Wachowski y, al mismo tiempo, aportar una mirada propia. La coguionista y codirectora original de la franquicia, Lana Wachowski, ejercerá de productora ejecutiva.

¿VOLVERÁ KEANU REEVES EN MATRIX 5?

En paralelo, la actualización del filme llega tras años de especulaciones tanto de un posible reboot de la franquicia como de spin-offs y del regreso de Keanu Reeves. En 2025 circularon rumores que apuntaban a la vuelta del actor que da vida a Neo, así como del fichaje de Ariana Grande a la saga.

La falta de información oficial sobre el futuro de Matrix también se reflejó en el desconcierto de Jessica Henwick, actriz que interpretó a Bugs en Matrix Resurrections, cuando se le preguntó por los supuestos planes descartados de un spin-off centrado en su personaje. "No sé de dónde salió eso, nadie habló conmigo al respecto. No oí nada sobre una serie de televisión, no sé si están planeando eso en absoluto", afirmó.

Estrenada en 1999, Matrix se convirtió en todo un hito en el cine de ciencia ficción y recaudó más de 466 millones de dólares en taquilla a nivel global. A esta primera entrega le siguieron en 2003 Matrix Reloaded, que amasó unos 740 millones de dólares en todo el mundo, y Matrix Revolutions, que sumó 427 millones.

"Neo vive una vida normal y corriente en San Francisco mientras su terapeuta le prescribe pastillas azules. Hasta que Morfeo le ofrece la pastilla roja y vuelve a abrir su mente al mundo de Matrix", reza la sinopsis oficial de Matrix Resurrections, cuarta entrega de la saga, que intentó revivir la franquicia en 2021, pero recaudó solo 157 millones en todo el mundo con un presupuesto estimado de 190 millones.