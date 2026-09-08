Matrix 5 está en peligro: Las Wachowski aún no han dado el visto bueno y la siguación es "complicada" - WARNER BROS.

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Lilly Wachowski, cocreadora de la saga Matrix, ha asegurado que no forma parte de los planes de Warner Bros para relanzar la franquicia con una quinta entrega. Sin embargo, han pasado dos años desde que se anunciara que Drew Goddard dirigiría la nueva película y la cineasta ha indicado que el proyecto se encuentra en apuros.

"Quizá haya algo entre manos con Drew Goddard. No quiere seguir adelante a menos que cuente con nuestro visto bueno", expresó Wachowski en una entrevista en el programa The Business de KCRW, sugiriendo que el responsable de títulos como La cabaña en el bosque o Daredevil querría que tanto ella como su hermana Lana le diesen su bendición.

"Se convierte en una situación complicada... Quizá nos metamos un poquito en el asunto para ver qué nos parece y si queremos darle nuestra bendición a Drew o no. Podría ser algo que está por llegar, pero aún no sabemos", explicó la directora.

LAS HERMANAS WACHOWSKI Y MATRIX

Las hermanas Wachowski escribieron y dirigieron la trilogía original de Matrix, formada por Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003) y Matrix Revolutions (2003). En 2021, la saga se amplió con Matrix Resurrections, con Lana Wachowski encargándose del guion y la dirección en solitario. Y es que, en su reciente entrevista, Lilly ha reconocido haber "terminado" con la franquicia.

"Warner Bros. quiere hacer otra cosa. Siempre van a querer hacer otra cosa. Personalmente, ya no quiero seguir jugando en ese terreno", expresó la cineasta que, al contrario que su hermana, que ejercerá de productora ejecutiva de la quinta entrega, no estará involucrada en la nueva cinta.

Por el momento, no hay detalles oficiales del argumento, reparto o ventana de estreno de Matrix 5, pero el pasado mes de marzo Goddard confirmó que seguía en marcha.