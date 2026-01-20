La nueva serie de Marvel confirma que Leonardo DiCaprio es canon en el UCM

La nueva serie de Marvel confirma que Leoanardo DiCaprio es canon en el UCM - MARVEL STUDIOS

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo 28 de enero (la noche del 27 para el público de América Latina) llegará a Disney + Wonder Man, la nueva serie del Universo Cinematográfico Marvel. La ficción creada por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Spider-Man: Brand New Day) lanzará sus ocho capítulos de una tacada y, de cara a su ya inminente estreno, ha publicado un nuevo adelanto que contiene una referencia a una de las estrellas más rutilantes de Hollywood.

Y es que Wonder Man seguirá los pasos de Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), un intenso actor en horas bajas que intenta abrirse camino en la industria de Hollywood y cumplir su gran sueño: protagonizar una película de superhéroes. Todo mientras oculta un gran secreto... y es que él es un metahumano con enormes facultades.

Durante el nuevo clip promocional de apenas 30 segundos de Wonder Man, la representante del protagonista, encarnada por X Mayo, le avisa a Simon que "ya están hablando con Leo" durante el proceso de casting para el reboot ficticio de Wonder Man, que dirigirá el legendario cinasta Von Kovak.

This isn’t just a Super Hero story. It’s the role of a lifetime.#WonderMan premieres January 27 at 6PM PT only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/avNEiAsm37 — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 9, 2026

Esta frase viene a confirmar que Leonardo DiCaprio ya existe y es canon dentro del UCM, lo que significa que, aunque remota, existe la posibilidad de que aparezca en el futuro como él mismo. De hecho, se espera que, al estar ambientada en el mundillo de Hollywood, en sus ocho capítulos Wonder Man cuente con más de un cameo importante para configurarse así como el The Studio del mundo marvelita. Uno de los ya confirmados es Josh Gad.

Junto al ganador del Emmy Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams, Wonder Man cuenta en su reparto con el ganador del Oscar Ben Kingsley, quien recupera su papel como Trevor Slattery, al que ya interpretó en Iron Man 3 y en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Demetrius Grosse, Lauren Glazier, Arian Moayed o Zlatko Buric, que encarnará al legendario director Von Kovak, completan el elenco.

Los ocho episodios de Wonder Man llegan en exclusiva a Disney+ el 28 de enero. Además, la banda sonora original de la serie, con música original del compositor Joel P West, estará disponible en Hollywood Records en todas las plataformas digitales a partir del 30 de enero.