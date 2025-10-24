Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, el debut de la primera familia de Marvel en el UCM, ya tiene fecha de estreno en Disney+. Tras su paso por las salas, donde ha acumulado más de 500 millones de dólares en la taquilla mundial, la película dirigida por Matt Shakman llegará a la plataforma el próximo 5 de noviembre.

Estrenada el pasado 25 de julio en cines, el filme ha logrado colarse entre las diez películas más taquilleras del año. Protagonizada por Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) la cinta es en un viaje a través del cosmos marcado por el humor y la importancia de los lazos familiares.

Además, cabe destacar que una de sus escenas post-créditos, al igual que Thunderbolts, prepara el terreno de cara al estreno de Vengadores: Doomsday. Dirigida por los hermanos Russo y con la presencia de Los 4 fantásticos confirmada, el filme tiene su prevista su llegada a las salas de cine el 18 de diciembre de 2026.

"Ambientada en un mundo vibrante con estética retro-futurista inspirada en los años 60, introduce a la Primera Familia de Marvel, quienes se enfrentan a su desafío más difícil hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus responsabilidades como héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial y su intrigante Heraldo", reza la sinopsis oficial del filme.

Dirigida por Matt Shakman, la cinta también cuenta en su reparto con Ralph Ineson como Galactus y Julia Garner como Shalla-Bal/Silver Surfer.