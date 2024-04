La película de Peaky Blinders ya tiene fecha de rodaje

MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -

Después de seis temporadas, Peaky Blinders llegó a su fin en 2022. El universo creado por Steven Knight continuará con una película, y ya se sabe cuándo comenzará el rodaje del largometraje.

En una entrevista con NME, Knight compartió una actualización sobre la cinta. "Va a suceder. Sucederá este septiembre. Sólo estoy ultimando los detalles finales, que continuarán hasta el día antes de empezar a rodar. Pero estamos allí", declaró.

"Tenemos todo arreglado, tenemos todos los compromisos que necesitamos y estamos listos para comenzar. Creo que la película será un paso adelante y será genial que los fans de Peaky puedan reunirse en un solo lugar y verla. El presupuesto será mayor, pero también porque sabemos que estamos terminando este capítulo, todos vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Cillian Murphy está realmente dispuesto a hacerlo. Así que estoy ansioso por empezar a rodar", añadió.

Murphy, protagonista de la serie, ha ganado este año el premio Oscar por su interpretación en Oppenheimer de Christopher Nolan. Knight confirmó que ha hablado con Murphy sobre la película, y que el actor ha expresado su entusiasmo por poder retomar su rol. "¿No es genial? Estoy muy feliz por él porque se lo merece. Después de cada premio que ganaba, él me enviaba mensajes de texto y me decía: 'Realmente estoy ansioso por empezar Peaky'. Me confirmaba que nada de esto iba a cambiar lo que íbamos a hacer", apuntó.

Knight comentó en una entrevista con Esquire que tenía una idea aproximada de la trama de la película, que se centrará en dos historias. "Sé qué dos historias va a contar. Cómo se desarrollará la historia, no lo sé. Lo que sucederá después de eso, quiero que dependa de la película", dijo.

"En la sexta temporada traemos a la nueva generación, y ellos serán parte de lo que sucede en la película. Creo que se trata de encontrar esos actores que simplemente miras y piensas 'ahí lo tienes. Ahí está el futuro'", agregó.

Además, el creador reveló a Radio Times que la cinta estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial. "Hace bastante tiempo que tengo esto en mente, una historia con los Peaky durante la Segunda Guerra Mundial, y he elegido tres historias reales que estoy integrando en la película. Verdaderas, algo secretas y desconocidas, historias sobre la Segunda Guerra Mundial, y he incluido a los Peaky allí", expuso.