Paul Mescal o Barry Keoghan, elegidos como los Beatles de Sam Mendes

Sam Mendes dirigirá cuatro biopics de los Beatles, uno por cada miembros de la legendaria banda de Liverpool. Todavía no se conocen muchos detalles de estas películas, que en todo caso no comenzarán a ver la luz hasta 2027, pero una nueva información apunta a que John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison ya tienen a rostro en la gran pantalla.

Ha sido el insider TheInSneider quien ha revelado los nombres de quienes podrían encarnar a los integrantes del mítico grupo. Según recoge ScreenRant, la fuente ha señalado a Harris Dickinson como el elegido para dar vida a Lennon, a Paul Mescal para McCartney, a Barry Keoghan como Starr y a Charlie Rowe como Harrison. Aunque por el momento ninguna información oficial ha confirmado este reparto.

Dickinson ha aparecido en películas como El clan de hierro, The King's Man: La primera misión o Maléfica: Maestra del mal, y protagonizará Babygirl junto con Nicole Kidman. En cuanto a Mescal, conocido entre otros papeles por la serie Normal People y nominado al Oscar a mejor actor por Aftersun, el 22 de noviembre de este año aparecerá en la gran pantalla como el joven Lucio en Gladiator 2.

Por su parte, en la filmografía de Keoghan se incluyen Saltburn, Almas en pena de Inisherin, que le valió una nominación al Oscar y un premio BAFTA a mejor actor secundario o The Batman, donde da vida Joker. Por último, Rowe ha aparecido en Rocketman y las series Vanity Fair y Slow Horses, entre otros.

Por un lado, son numerosos los documentales que se han centrado en la icónica banda. Ya en 1970, Michael Lindsay-Hogg estrenó Let It Be, ofreciendo un seguimiento único del grupo en la grabación de su último disco, incluyendo la actuación en la azotea del Apple Building. Un documental que, cinco décadas después, ha sido restaurado por Peter Jackson, responsable también de la docuserie The Beatles: Get Back y de Now and Then, el documental sobre la última canción de los Beatles.

Por otro lado, los Beatles están presentes también en ficciones, incluso como intérpretes, ya que Lennon hizo algunas incursiones en el mundo del cine, apareciendo, por ejemplo, en Cómo gané la guerra. No ya como actor sino como personaje, Lennon, encarnado por Aaron Taylor Johnson, es la figura central del biopic Nowhere Boy. Otras películas, como Yesterday de Danny Boyle o Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, son directamente un tributo, fruto del impacto cultural que tuvo la banda.