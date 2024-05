MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

La actriz Cate Blanchett ha vuelto a mostrar, presuntamente, su apoyo y solidaridad a Palestina por la guerra con Israel. Lo ha hecho con un llamativo vestido durante la celebración del Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más importantes del año.

La actriz acudió a la localidad francesa para ver The Apprentice, película del director Ali Abbasi sobre un joven Donald Trump que da sus primeros pasos en el mundo de los negocios en la Nueva York de los años 70 y 80. Durante la alfombra, Blanchett llevó un vestido de Jean-Paul Gaultier diseñado por el franco-colombiano Haider Ackerman.

La parte frontal del vestido era de color negro, pero la espalda era de un rosa pálido que parecía blanco. Además, al levantarlo, se descubría un recubrimiento de color verde brillante. Los tres colores del atuendo, unidos al rojo de la alfombra, son los de la bandera de Palestina. Por ello, se ha asumido que se trata de un nuevo gesto de la actriz para con el pueblo palestino.

Y es que no es la primera vez que Blanchett muestra su solidaridad con Palestina, pues a esto hay que unir el discurso que dio ante el Parlamento Europeo el pasado mes de noviembre exigiendo un alto al fuego en la contienda. Tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, el ejército israelí respondió, iniciándose así un conflicto en el que más de 35.000 personas, la gran mayoría civiles palestinos, han perdido la vida.

"No soy siria. No soy ucraniana, no soy de Israel o Palestina. No soy una política. Ni siquiera soy una experta. Pero soy una testigo. Y habiendo sido testigo del coste humano de la guerra, la violencia y la persecución al visitar a refugiados de todo el mundo, no puedo apartar la mirada", expresó Blanchett durante su discurso en el Parlamento Europeo.

Cuando comenzó la guerra, Blanchett también fue una de las 55 estrellas de Hollywood que firmaron una carta abierta al presidente estadounidense Joe Biden instando a conseguir un alto al fuego en el territorio.