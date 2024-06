MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Tras seis temporadas, Peaky Blinders llegó a su fin en 2022. El universo creado por Steven Knight continuará con una película, que ya ha sido oficialmente confirmada por Netflix con Cillian Murphy como protagonista.

La plataforma de streaming rodará la cinta en colaboración con la BBC y Murphy volverá a dar vida a Tommy Shelby. El filme, cuya producción comenzará a finales de este año, será una continuación de la serie. "Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo", declaró Murphy a Netflix. "Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esto es para los fans", agregó.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



