Tráiler de Gods Don’t Give Gifts, la primera película hecha por la IA que busca ganar el Oscar

La película hecha por IA Gods Don’t Give Gifts lanza su primer tráiler y retrasa su estreno para luchar por el Oscar - GOSSIP GOBLIN

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

El popular 'youtuber' Gossip Goblin, también conocido como Zack London, ha lanzado el primer tráiler de Gods Don't Give Gifts, un largometraje realizado íntegramente por inteligencia artificial que buscará competir en los Oscar en la categoría de mejor película de animación. El filme, que en principio iba a llegar a los cines el próximo 30 de octubre, finalmente se estrenará de forma limitada el 4 de diciembre en salas de Estados Unidos y Reino Unido.

El avance, de casi dos minutos de duración, muestra a personajes grotescos, con partes humanas y robóticas, mientras una voz proclama que las "mentes fuertes podrán sobrevivir a cuerpos débiles". La cinta, que ya ha recibido una calificación R (para mayores de 18 años), contará con cuatro historias interrelacionadas, ambientadas en el "segundo ciclo de la humanidad", dentro de los "13 ciclos" del universo de ciencia ficción con toques de terror de Gossip Goblin.

Según señala Variety, el hecho de que la película haya retrasado su fecha de estreno se debe a un intento de acercar el proyecto a la temporada tradicional de campaña de los Oscar. Y es que Fable (la productora especializada en IA que produce el filme) tiene previsto presentar la cinta para que sea considerada en la categoría de mejor película de animación en la próxima edición de los premios de la Academia.

"Llevamos cinco años preguntándonos cuándo ganará una película hecha con IA un Oscar. Gods Don't Give Gifts es la primera que tiene posibilidades de conseguir una nominación y, a partir de ahí, todo está por decidir", expresó el CEO de Fable, Edward Saatchi, en un comunicado.

LA PELÍCULA ASPIRA A SER "EL TOY STORY DE ESTA GENERACIÓN"

"Creemos que podría ser el Toy Story de esta generación", expresó Saatchi, indicando que "el hecho de que el Toy Story de esta generación sea una declaración oscura, satírica y audaz sobre todos los temores que se tienen en 2026 respecto a la IA y al futuro de nuestra especie constituye un comentario muy acertado sobre las cuestiones a las que nos enfrentamos todos como sociedad".

Por su lado, London ha descrito el proyecto como "parte especulación, parte crítica", remarcando su esperanza de que el público pueda "tomarse en serio una premisa, seguir sus consecuencias emocionales y dejar que los resultados sean extraños, divertidos, grotescos y tristes".

El creador mencionó cómo a algunos podía parecerles "irónico" que hubiese hecho precisamente esa película sirviéndose de la inteligencia artificial, pero señaló que "utilizar un medio para cuestionar ese mismo medio es uno de los recursos más antiguos del arte".

"Lo que la IA me ha aportado realmente es la capacidad de plasmar historias en la pantalla, con un mínimo de filtros, intervenciones, comités o limitaciones", expresó London. "Nos ha permitido, a mí y a un pequeño equipo de gran talento, imaginar un mundo extravagante, hasta el más mínimo detalle, y darle vida con una fidelidad extraordinaria: desde imágenes asombrosas de leviatanes, naves espaciales y simios parlantes, hasta las zapatillas desgastadas de un extra de fondo", añadió.

Aunque, según señala el medio estadounidense, la calificación R podría suponer un obstáculo para la película, también cabe remarcar cómo, en los últimos años, la industria ha prestado una gran atención a 'youtubers' en su salto a la gran pantalla, con éxitos como Obsession o Backrooms.