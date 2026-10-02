Kelly Clarkson dice que le “encanta” la IA y apoya su uso en la música, pero pide listas de éxitos separadas - CONTACTO

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Kelly Clarkson ha compartido su opinión sobre la inteligencia artificial, consciente de que puede resultar "controvertida", pero asegurando que no le importa. La cantante ha reconocido que le "encanta" la IA y ha defendido su uso en el ámbito musical, aunque matizando que las canciones generadas con esta tecnología deberían competir en listas de éxitos independientes, en lugar de tener cabida en los mismos ránkings que los artistas.

"Es controvertido, pero no me importa: me encanta la IA. Hay cosas increíbles relacionadas con la IA que me fascinan", afirmaba Clarkson en su paso por el pódcast Las Culturistas. "Y me interesa mucho en el ámbito artístico también. Me divierto con [la IA] igual que todo el mundo", continuaba.

"Pero cuando veo que los artistas de IA compiten en una lista de éxitos con los humanos, me parece mal. Creo que debería haber una lista aparte", matizaba la cantante, incidiendo en que, por su parte, la inteligencia artificial es "bienvenida". "Creo que es realmente genial y creativo lo que vamos a crear musicalmente con la IA. Las personas que quizá no puedan hacer ciertas cosas ahora podrán hacerlo, y creo que es un campo divertido en el que explorar", manifestaba.

"Pero no creo que deban competir con los humanos. Es básicamente como celebrar unos Juegos Olímpicos y que los robots compitan con los humanos. ¿Quién lanzará más lejos? Vaya, quién sabe", expresaba, con ironía. "Así que me parece bien y creo que es algo muy interesante, y lo que vamos a hacer con [la IA] va a ser divertido, pero no creo que deban competir", resumía la cantante de temas como 'Stronger (What Doesn't Kill You)' o 'Since U Been Gone'.

KELLY CLARKSON AFIRMA QUE USA LA IA, "IGUAL QUE TODO EL MUNDO"

Bowen Yang y Matt Rogers, los moderadores del pódcast, hacían referencia entonces a la "actriz" -marcando las comillas con los dedos en el aire- creada mediante inteligencia artificial, Tilly Norwood, y cómo empezó a hablar en chino cuando fue 'entrevistada' en televisión. "¿Qué? ¿No es una persona de verdad?", preguntaba Clarkson.

"Pero la cuestión es que ha llegado para quedarse", apostillaba la cantante. "Es interesante y están ocurriendo muchas cosas científicas asombrosas. No creo que vaya a desaparecer, pero creo que hay que saber diferenciar. No podemos perder lo humano. No podemos perder lo que eso significa. Pero podría haber interés por ambas cosas, eso es lo que quiero decir", sostenía.