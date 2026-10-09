Paramount prepara una película basada en el videojuego Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

El exitoso videojuego Cyberpunk 2077 saltará a la gran pantalla. Y es que Paramount Pictures ya prepara una película en imagen real ambientada en el universo distópico del juego.

Según señala Deadline, Lorenzo di Bonaventura producirá la cinta junto a CD Projekt Red, la galardonada desarrolladora titular de los derechos de la franquicia. Di Bonaventura ha trabajado en títulos como Constantine, Transformers, RED y Megalodón, y entre sus próximos proyectos se encuentra, por ejemplo, el reboot de G. I. Joe protagonizado por Bradley Cooper y dirigido por Danny McBride.

Por el momento, no se han dado a conocer detalles de la trama ni del reparto del filme.

¿DE QUÉ VA CYBERPUNK 2077?

El videojuego se ambienta en la metrópolis ficticia de Night City, en California, y sigue a V, un mercenario al que le implantan un biochip cibernético que contiene la conciencia del terrorista y rockero Johnny Silverhand (en el videojuego, interpretado por Keanu Reeves). Puesto que el chip empieza a reescribir el cerebro de V, este debe trabajar con Silverhand para separar ambas conciencias, todo ello mientras se ve envuelto en conspiraciones de la élite y se enfrenta a la corporación Arasaka.

Cyberpunk 2077 fue lanzado en 2020 y ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo. Cuenta además con una expansión, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, que se lanzó en 2023 y ha vendido unos 15 millones de copias.

Cabe recordar que la película de Cyberpunk 2077 no es la única adaptación cinematográfica de un videojuego en el horizonte de Paramount Pictures. De hecho, este mismo 16 de octubre llega a los cines Street Fighter, que Paramount coproduce junto a Legendary. La productora está preparando también un filme de Call of Duty que ya cuenta con Peter Berg como director y guionista junto a Taylor Sheridan.