Tras la salida de Chris Hemsworth, G.I. Joe ficha a su nuevo protagonista - NETFLIX / MOZTROS EDITORIAL

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

El reboot de G.I. Joe dirigido por Danny McBride sigue en marcha. Hace unos meses se dio a conocer que Chris Hemsworth, que iba a protagonizar la película, había abandonado el proyecto, pero ya se ha anunciado quien tomará su relevo.

Según recoge Variety, Bradley Cooper se ha unido al reparto de la cinta como uno de los personajes más icónicos de la franquicia, el jefe de operaciones sobre el terreno Conrad Hauser, también conocido como Duke. Michael Bell fue el encargado de dar voz al personaje en la serie de animación y más tarde fue interpretado por Channing Tatum en las dos películas en imagen real estrenadas en 2009 y 2013.

Cooper ya ha trabajado anteriormente con McBride, en concreto, en la cuarta temporada de Los Gemstone. Aparte del filme de G.I. Joe, el actor tiene en su horizonte la precuela de Ocean's Eleven, que protagonizará junto a Margot Robbie, y también dirigirá y la cinta de animación de Bong Joon Ho, Ally.

¿QUÉ SE SABE DE LA NUEVA PELÍCULA DE G.I. JOE?

Por el momento no se han anunciado los nombres de otros integrantes del reparto ni se ha dado a conocer la trama de la película, si bien McBride, que aparte de ser el director, ejerce de guionista, adelantó algunos detalles. "Curiosamente, dota de un mayor realismo a G.I. Joe; no es una comedia. Es una mezcla de suspense y acción, y creo que va a ser muy divertida", aseguró en su paso por el podcast Happy Sad Confused.

"Sigue a Duke y a un grupo de otros Joes... En el cómic aparece esa ciudad, Springfield, que en secreto está controlada por Cobra, y ahí es donde se desarrolla nuestra película", explicó el cineasta.

La película será producida por Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian y Zev Foreman para Hasbro Entertainment. Aunque en un principio el proyecto estaba ligado a Transformers, un crossover que ya preparaba el final de Transformers: El despertar de las bestias, Paramount ha confirmado que este ya no es el caso.