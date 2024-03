Al Pacino explica por qué anunció de forma tan extraña el Oscar de Oppenheimer

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Al Pacino fue el encargado de anunciar el ganador a mejor película durante la pasada 96.ª edición de los Premios Oscar. Y para hacerlo, el protagonista de El Padrino utilizó una fórmula poco ortodoxa al no presentar las diez cintas nominadas, anunciando directamente el ganador. Ahora, tras las críticas recibidas, Pacino se defiende asegurando que simplemente siguió el guión de la Academia.

"Parece que hay una polémica porque no mencioné todas las películas nominadas anoche antes de anunciar el premio", comienza Pacino en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter. "Solo quiero dejar claro que no era mi intención omitirlas, sino una decisión de los productores pues ya habíamos resaltado cada cinta individualmente a lo largo de la ceremonia. Me siento agradecido por haber formado parte de esta noche y decidí seguir sus deseos [de los productores] sobre cómo presentar el premio", aclara el protagonista de El precio del poder.

"Sé que estar nominado es un hito enorme en la vida de alguien, y que no te reconozcan del todo es ofensivo e hiriente. Lo digo como alguien que entiende profundamente a directores, actores y productores, así que empatizo con aquellos que se han molestado, y es por ello por lo que veo necesario hacer este comunicado", concluye Pacino.

Molly McNearney, productora de esta edición de los premios ha corroborado las palabras de Pacino ya que los responsables de la retransmisión no querían que la gala fuese demasiado larga, decidiendo así omitir el título de los diez largometrajes que optaban al Oscar. "No le dimos [a Pacino] títulos que leer. Pido perdón si nuestra idea de no hacerle leer todas las nominaciones le puso en una situación complicada", se disculpó la productora ante Variety.

El propio director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, aplaudió después de la ceremonia frente a The New York Times el trabajo de Pacino en el escenario, declarando que "todo fue genial" y que Pacino "solo se lo estaba pasando bien".

Pero más allá de que omitiera el título de las diez cintas nominadas, algo que restó solemnidad y tensión al momento cumbre de la gala, lo cierto es que al anunciar el premio la actitud de Pacino también creó cierta confusión en el patio de butacas del Dolby Theatre de Los Ángeles. "Mejor película... Ah, tengo que ver el sobre para eso. Y lo haré. Aquí viene. Y... ¿mis ojos ven Oppenheimer?", dijo Pacino para revelar de esta heterodoxa manera la cinta ganadora.

