Kathryn Newton protagoniza Noche de bodas 2: "No hay nada más ingenioso que la verdad" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 31 Mar. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

La pesadilla no ha terminado. Noche de bodas 2 llega a los cines españoles este miércoles 1 de abril. La actriz Kathryn Newton se une a Samara Weaving en esta secuela, dirigida de nuevo por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

La película retoma la historia de Grace (Samara Weaving) justo en el mismo instante en el que concluyó la primera entrega, pero lo que parecía el final de una cacería se revela ahora como el inicio de un conflicto mucho mayor.

La secuela expande el universo de la saga al presentar un sistema global de familias enfrentadas entre sí por el control de un poder absoluto. Ya no se trata únicamente de sobrevivir a un ritual mortal, sino de imponerse en una estructura jerárquica en la que varias dinastías compiten por el llamado Alto Trono. En este escenario, cada clan aporta su propio legado, su estilo de violencia y sus armas, convertidas en símbolos de estatus y tradición.

En esta nueva partida entra en juego Faith, el personaje interpretado por Kathryn Newton, hermana de Grace y pieza clave en el conflicto emocional de la historia. "Me encanta este personaje porque es como yo, pero un poco más que yo: una versión ligeramente exagerada de mí misma", explica la actriz, que describe a Faith como alguien en pleno proceso de autodescubrimiento.

"Es un personaje bastante misterioso porque todavía no sabe quién es realmente... su hermana la conoce mejor que nadie, y eso la obliga a enfrentarse a sí misma y a madurar", señala Newton en una entrevista concedida a CulturaOcio.

TERROR Y HUMOR NEGRO

La relación entre ambas hermanas se convierte en uno de los ejes dramáticos de la película, aportando una dimensión emocional que convive con el caos y la violencia. Newton también subraya el delicado equilibrio entre terror y humor negro que define el tono del filme. "No hay chistes propiamente dichos. Son reacciones humanas, y los seres humanos somos extraños. No hay nada más ingenioso que la verdad". Una máxima que conecta directamente con el espíritu de la saga, donde lo absurdo emerge de lo extremo.

Sarah Michelle Gellar se suma al reparto como Úrsula, una figura que encarna la ambición dentro de este entramado de poder. "Es el producto del entorno en el que se ha criado. Diría sin duda que es una villana, pero no por una decisión que haya tomado por sí misma. Es una mujer que ansía el poder y quiere conservarlo a toda costa", afirma la actriz.

Elijah Wood da vida a un enigmático 'Lawyer', personaje clave en esta especie de sociedad secreta: "Es alguien que cree en el sistema... alguien a quien no le importa quién gane, siempre que se cumplan las reglas", apunta el intérprete.

Los actores Néstor Carbonell, Kevin Durand, Shawn Hatosy, Olivia Cheng y David Cronenberg, entre otros, completan el reparto de Noche de bodas 2.