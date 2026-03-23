El oscuro secreto de Tommy Shelby sobre Arthur en Peaky Blinders: El hombre inmortal - NETFLIX

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Peaky Blinders: El hombre inmortal pretende ser una conclusión satisfactoria de la historia de Tommy Shelby. Sin embargo, muchos han echado en falta la presencia de algunos personajes que fueron clave en su recorrido a lo largo de la serie, especialmente el encarnado por Paul Anderson, Arthur. El hermano mayor de Tommy no aparece como tal en la cinta, pero sí tiene un importante papel en la misma.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Aunque al final de la sexta temporada de Peaky Blinders Arthur Shelby seguía con vida, en los primeros compases de El hombre inmortal queda patente que murió poco después, en los años transcurridos entre el último episodio de la serie y el comienzo de la película. De hecho, se revela incluso la fecha de su fallecimiento: 2 de diciembre de 1938.

Al comienzo del filme, Tommy, perseguido por los fantasmas de su pasado, deja la bufanda de su hija Ruby, aparecida misteriosamente en un árbol, sobre la tumba de su hermano.

"Todo el mundo cree que Arthur Shelby se quitó la vida en el puente", explica Kaulo, revelando así la versión oficial de lo ocurrido con el mayor de los Shelby. "Pero no estaba solo porque tú estabas con él", prosigue, a pesar de las protestas de Tommy, que no quiere escuchar. "Fue a tu despacho, quería pedirte dinero prestado. Tenía una pistola y te robó el coche. Saliste a buscarlo", añade.

Atormentado por la culpa, el personaje de Cillian Murphy acaba confesando lo que verdaderamente pasó esa noche. "Había niebla. Y, cuando lo encontré, estaba herido y fuera de quicio. Había tomado tanto opio que empezó a pensar que yo era el diablo. Fue un accidente", recuerda.

No obstante, más tarde vuelve a contar la historia, esta vez ante el cuerpo de su hermana Ada, confesando que lo mató intencionadamente y "no por piedad", sino "enloquecido por el alcohol y la furia". "Hubo un momento en que podría haberlo salvado. Pero maté a mi hermano, porque quería librarme de él", rememora. Y es ese fratricidio lo que, según reveló Steven Knight a Netflix, hace que Tommy nunca pueda encontrar "la paz, hasta que ya no esté en este mundo".

PAUL ANDERSON, CONDENADO POR POSESIÓN DE DROGAS

El responsable de haber dado vida a Arthur durante las seis temporadas de la ficción no aparece en la película, ni siquiera en los flashbacks de su muerte, en los que el rostro del personaje queda oculto. El actor fue condenado por posesión de drogas en 2024, con este admitiendo ante un tribunal la posesión de crack, anfetaminas y dos sustancias recetadas y siendo multado con 1.345 libras esterlinas en consecuencia. Esta circunstancia hizo que en su momento muchos especularan sobre su futuro en la película de Peaky Blinders si bien no hay confirmación oficial de que su ausencia en la misma se deba a esto.

En todo caso, no parece haber malos sentimientos entre Anderson y el equipo de Peaky Blinders. El intérprete ha compartido recientemente una publicación en redes sociales, recordando su paso por la serie y alabando a Knight como un "auténtico visionario".

"Bueno, ¿qué le vas a hacer? Es lo que hay", declaró el actor en una entrevista concedida a LADBible, abordando su ausencia en la película. "Pensé en dejarles a su aire. A los fans les espera una sorpresa, de verdad", expuso, sin querer entrar en 'spoilers'.