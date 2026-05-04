Los Oscar se blindan contra la IA y buscan más relevancia global con sus nuevas reglas

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

La Academia de Hollywood ha anunciado importantes cambios en la normativa y requisitos de elegibilidad de los Oscar de cara a la 99.ª edición de los premios, que se celebrará en 2027. Reglas que llevaban décadas en vigor han sido revisadas y adaptadas y entre las novedades más notables se encuentran medidas contra la IA, la posibilidad de múltiples nominaciones para un actor y el mayor peso concedido a los festivales a la hora de seleccionar a las candidatas a mejor película internacional.

"En las categorías de interpretación, solo se considerarán elegibles los papeles que figuren en los créditos oficiales de la película y que se pueda demostrar que han sido interpretados por seres humanos con su consentimiento", reza uno de los cambios en las reglas y que responde en parte a los actuales debates en torno a la IA y su uso en la industria.

En esta misma línea, en las categorías de guion solo serán elegibles aquellas obras de autoría humana y "la Academia se reserva el derecho a solicitar más información sobre la naturaleza del uso y la autoría humana".

Más allá de estas especificaciones para regular el uso de la Inteligencia Artificial en los filmes candidatos a los premios, hay que destacar también modificaciones trascendentales en cuanto al reconocimiento a mejor película internacional. Y es que, si bien hasta ahora una película solo podía presentarse si su país la mandaba como representante oficial, ahora también puede hacerlo ganando el premio principal de los festivales de Berlín, Busan, Cannes, Sundance, Toronto o Venecia.

Es decir, que a partir de ahora puede haber más de una cinta por país entre las nominadas a mejor película internacional. Un ejemplo de cómo se aplicaría esta regla sería en la reciente cinta Anatomía de una caída de Justine Triet. Francia no la presentó a los Oscar pero, al haber ganado la Palma de Oro en Cannes, según la nueva normativa sería elegible junto a la candidata presentada por el país.

Además, esta modificación servirá para esquivar la posible censura de autores en sus países de origen. De hecho, la Asociación Iraní de Cineastas Independientes (IIFMA) califica de "gran victoria" las nuevas normas en relación con la categoría de largometraje internacional.

"Estas reformas beneficiarán significativamente a los cineastas independientes de todo el mundo, especialmente a aquellos que viven bajo regímenes autocráticos y a quienes anteriormente se les había impedido presentar candidaturas nacionales [por parte de comités de selección controlados políticamente]", señaló la IIFMA en un comunicado.

Un caso paradigmático en este sentido es el del ganador de la Palma de Oro del año pasado, Jafar Panahi, cuya película Un simple accidente no fue presentada por Irán, dados sus conflictos con el Gobierno del país. Francia intervino finalmente como país tercero amigo para presentar la candidatura. Esa misma solución se utilizó un año antes, cuando Alemania presentó La semilla de la higuera sagrada, del también realizador iraní Mohammad Rasoulof.

The rules are officially set for the 99th Oscars season. 🏆



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"Además, en la categoría de mejor película internacional, se indicará como nominada la película en sí, en lugar del país o la región, y el premio lo recogerá el director en nombre del equipo creativo de la película. El nombre del director aparecerá en la placa de la estatuilla después del título de la película y, si procede, del país o la región", expone la Academia en su página oficial.

DOBLES NOMINACIONES EN CATEGORÍAS DE INTERPRETACIÓN

Otro de los grandes cambios anunciados tiene que ver con las categorías de interpretación. A partir de ahora, los actores y actrices "pueden ser nominados por varias interpretaciones en la misma categoría si dichas interpretaciones se sitúan entre las cinco primeras en número de votos".

Esto significa que un mismo intérprete podrá recibir varias nominaciones en una misma categoría por diferentes películas, algo que no ocurría previamente, pues si un actor tenía películas que obtuvieran dos o más de los cinco primeros puestos en la votación, solo se tenía en cuenta la interpretación que hubiera obtenido más votos. Dicha estipulación, que se remonta a los primeros tiempos de los premios, constituía una notable diferencia respecto al funcionamiento del resto de categorías.

MÁS CAMBIOS PARA LOS OSCAR 2027

No solo categorías tan míticas como las de interpretación o película internacional han sufrido cambios en sus reglas. Y es que el premio a mejor casting, nueva categoría que se incluyó este 2026, también ha sido revisado, de manera que "el número de estatuillas que se entregarán pasará de un máximo de dos a un máximo de tres".

Entre otras novedades, en la categoría de mejor fotografía se establece que "la ronda de votación preliminar dará lugar a una lista de 20 películas, en lugar de entre 10 y 20" y que en la de canción original, "en el caso de las canciones presentadas como primer tema musical nuevo una vez que comienzan los créditos finales, el videoclip debe incluir los últimos 15 segundos de la película antes de que comiencen los créditos".

"En la categoría de efectos visuales, todos los miembros de la Academia deben ver los vídeos de tres minutos 'Before and After' del Visual Effects Bake-Off para poder votar en la ronda final", reza una de las nuevas reglas. En cuanto a los Governors Awards, se establece que, "a partir de ahora debe haber un mínimo de tres disciplinas representadas entre los galardonados de cada año".

La Academia también ha actualizado el reglamento de promoción para la campaña. En este sentido, las proyecciones que incluyan sesiones de preguntas y respuestas o mesas redondas antes de las nominaciones podrán contar ahora con un máximo de dos presentadores y los correos masivos deberán incluir una dirección de correo electrónico o un número de teléfono de contacto para consultas sobre accesibilidad.

Hay que recordar que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense anuncíó en diciembre del pasado año un acuerdo con YouTube para que la plataforma de vídeo por streaming adquiera los derechos mundiales en exclusiva de retransmisión los Oscar. Esta nueva alianza comenzará en 2029, con la 101.ª ceremonia de los Oscar, y se extenderá al menos hasta 2033. Los derechos de retransmisión continuarán en manos de Disney ABC hasta la 100.ª edición de los premios, la que tendrá lugar en 2028.