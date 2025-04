¿Habrá Secuela De Los Pecadores (Sinners) Ryan Coogler Y Michael B. Jordan Responden

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

Los pecadores (Sinners) ya arrasa en cines, acumulando más de 60 millones de dólares en la taquilla internacional tras su primer fin de semana en cartelera. La cinta de terror de Ryan Coogler ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público y ante un éxito tan rutilante cabe preguntarse si la historia del filme se ampliará con una precuela o una secuela, posibilidad sobre la que ya se han pronunciado tanto el cineasta como el protagonista, Michael B. Jordan.

"Nunca pienso en eso", señaló Coogler en una entrevista concedida a Ebony, confesando que, tras haber estado un tiempo trabajando en franquicias, quería alejarse de eso. "Estaba deseando trabajar en una película que me pareciera original y personal y que tuviera ganas de ofrecer al público algo original y único", explicó.

El director de películas como Creed o Black Panther añadió que quería que Los pecadores se sintiera "como una comida completa: aperitivos, entrantes, platos principales y postres". "Quería que fuera algo holístico y acabado. Así fue como me lo plantearon todo. Esa fue siempre mi intención", remarcó.

Por otro lado, en una entrevista concedida a GamesRadar+, Jordan se mostró dispuesto a retomar su papel, pero matizando que era el director quien mandaba. "¿Que yo tomo las decisiones? ¡¿Zinzi?!", respondió entre risas Coogler, haciendo referencia al papel de su esposa y productora.

"Quiero decir, no, para mí, mis películas favoritas son aquellas en las que parece que muchas cosas estaban sucediendo antes, y muchas van a suceder después", expresó el cineasta, consciente de las posibilidades narrativas que se podrían explorar.

Así, aunque las declaraciones de Coogler no cierran la puerta radicalmente a una segunda entrega de Los pecadores, lo cierto es que no parecen especialmente alentadoras, ya que dejan claro que se trata de un producto único y acabado que no se concibió como una saga.