Oscar 2026: Favoritos y lista completa de nominados

Publicado: viernes, 13 marzo 2026 15:17
   MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

   Este domingo 15 de marzo (la madrugada del lunes 16 en España) el Dolby Theater de Los Ángeles acoge la entrega de los premios Oscar en su 98.ª edición. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood otorga los galardones entre una lista de nominados encabezada por Los Pecadores y Una batalla tras otra, con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.

   La cinta de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan ha batido un récord histórico como la película más nominada de la historia de los Oscar. Sin embargo, el fimme que parte como gran favorito es Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio llega a la última gran cinta de la temporada de premios con un impresionante palmarés tras coronarse como la gran triunfadora en los Critics Choice Awards o los Globos de Oro.

   Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein cuentan con nueve nominaciones cada una. Les sigue Hamnet de Chloé Zhao con ocho candidaturas, incluyendo la categoría de mejor actriz principal, en la que su protagonista Jessie Buckley parte como clara favorita tras hacerse con un galardón tras otro durante los últimos meses.

¿HA SABOTEADO TIMOTHÉE CHALAMET SUS OPCIONES AL OSCAR?

   Con su victoria en los Globos de Oro, el pasado mes de enero, Timothée Chalamet consolidaba su posición como favorito para hacerse con la estatuilla a mejor actor principal en los Oscar. Y, aunque sus controvertidas declaraciones acerca de la ópera y el ballet le convirtieron en el blanco de las críticas, cabe decir que la votación de los académicos ya se había cerrado cuando se desató esta polémica, por lo que no afectará a sus opciones de hacerse con el galardón. Además, no conviene perder de vista en esta categoría a Michael B. Jordan, que se alzó como triunfador en los Actor Awards.

   Amy Madigan es una de las preferidas para hacerse con el Oscar a mejor actriz de reparto tras triunfar en los Actor Awards y los Critics Choice por su trabajo en la cinta de terror Weapons, aunque también hay opciones para Teyana Taylor que se llevó el Globo de Oro.

    La categoría de mejor actor de reparto se presenta más reñida después de una temporada de premios bastante repartida, y tanto Sean Penn como Jacob Elordi, nominados por Una batalla tras otra y Frankenstein respectivamente, tienen bastante papeletas de alzarse con el galardón. Tampoco hay que olvidar a Stellan Skarsgard por Valor sentimental.

LAS OPCIONES DE SIRAT, REMOTAS

   La española Sirat, dirigida por Oliver Laxe, opta a dos estatuillas con las que, no obstante, parece poco probable que acabe alzándose. En la categoría de mejor película internacional, parten como favoritas la noruega Valor sentimental y la brasileña El agente secreto. El filme español también ha sido nominado a mejor sonido, una categoría en la que el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas -que ya han hecho historia al conseguir la primera nominación para un equipo íntegramente femenino- compite con F1: La película, Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores.

   Por otra parte, dos premios que parecen cantados son los de mejor guion original y adaptado para Los pecadores y Una batalla tras otra, respectivamente, tras coronarse como triunfadores en los Writers Guild Awards. En categorías como mejor diseño de vestuario o mejor maquillaje y peluquería parte como favorita Frankenstein, en la que Guillermo del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley.

   Esta es la lista completa de nominados a la 98.ª edición de los premios Oscar:

MEJOR PELÍCULA

   Bugonia

   F1: La película

   Frankenstein

   Hamnet

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   El agente secreto

   Valor sentimental

   Los pecadores

   Sueños de trenes

MEJOR DIRECCIÓN

   Chloé Zhao - Hamnet

   Josh Safdie - Marty Supreme

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

   Joachim Trier - Valor sentimental

   Ryan Coogler - Los pecadores

MEJOR ACTOR

   Timothée Chalamet - Marty Supreme

   Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

   Ethan Hawke - Blue Moon

   Michael B. Jordan - Los pecadores

   Wagner Moura - El agente secreto

MEJOR ACTRIZ

   Jessie Buckley - Hamnet

   Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada

   Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)

   Renate Reinsve - Valor sentimental

   Emma Stone - Bugonia

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

   Elle Fanning - Valor sentimental

   Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

   Amy Madigan - Weapons

   Wunmi Mosaku - Los pecadores

   Teyana Taylor - Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR DE REPARTO

   Benicio del Toro - Una batalla tras otra

   Jacob Elordi - Frankenstein

   Delroy Lindo - Los pecadores

   Sean Penn - Una batalla tras otra

   Stellan Skarsgard - Valor sentimental

MEJOR CASTING

   Hamnet

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   El agente secreto

   Los pecadores

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

   El agente secreto (Brasil)

   Un simple accidente (Francia)

   Valor sentimental (Noruega)

   Sirat (España)

   La voz de Hind (Túnez)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

   Arco

   Elio

   Las guerreras k-pop

   Little Amélie

   Zootrópolis 2

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

   Dear Me - Diane Warren: Relentless

   Golden - Las guerreras k-pop

   I Lied To You - Los pecadores

   Sweet dreams of joy - Viva Verdi

   Train dreams - Sueños de trenes

MEJOR GUION ORIGINAL

   Robert Kaplow - Blue Moon

   Jafar Panahi - Un simple accidente

   Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme

   Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental

   Ryan Coogler - Los pecadores

MEJOR GUION ADAPTADO

   Will Tracy - Bugonia

   Guillermo del Toro - Frankenstein

   Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

   Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes

MEJOR SONIDO

   F1: La película

   Frankenstein

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

   Sirat

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

   Bugonia

   Frankenstein

   Hamnet

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

   Avatar: Fuego y ceniza

   Frankenstein

   Hamnet

   Marty Supreme

   Los pecadores

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

   Avatar: Fuego y ceniza

   F1: La película

   Jurassic World: El renacer

   Laberinto en llamas

   Los pecadores

MEJOR FOTOGRAFÍA

   Frankenstein

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

   Sueños de trenes

MEJOR MONTAJE

   F1: La película

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   Valor sentimental

   Los pecadores

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

   Frankenstein

   Hamnet

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

   Frankenstein

   National Treasure

   Los pecadores

   The Smashing Machine

   The Ugly Stepsister

MEJOR DOCUMENTAL

   The Alabama Solution

   Come See Me in the Good Light

   Cutting Through Rocks

   Mr. Nobody contra Putin

   La vecina perfecta

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

   Butterfly

   Forevergreen

   The girl who cried pearls

   Plan de jubilación

   The three sisters

MEJOR CORTOMETRAJE

   Butcher's Stain

   A Friend of Dorothy

   El drama de época de Jane Austen

   The Singers

   Dos personas intercambiando saliva

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

   Todas las habitaciones vacías

   Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

   Children No More: "Were and Are Gone"

   The Devil Is Busy

   Perfectly a Strangeness

