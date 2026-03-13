Oscar 2026: Favoritos y lista completa de nominados - CONTACTO

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Este domingo 15 de marzo (la madrugada del lunes 16 en España) el Dolby Theater de Los Ángeles acoge la entrega de los premios Oscar en su 98.ª edición. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood otorga los galardones entre una lista de nominados encabezada por Los Pecadores y Una batalla tras otra, con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.

La cinta de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan ha batido un récord histórico como la película más nominada de la historia de los Oscar. Sin embargo, el fimme que parte como gran favorito es Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio llega a la última gran cinta de la temporada de premios con un impresionante palmarés tras coronarse como la gran triunfadora en los Critics Choice Awards o los Globos de Oro.

Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein cuentan con nueve nominaciones cada una. Les sigue Hamnet de Chloé Zhao con ocho candidaturas, incluyendo la categoría de mejor actriz principal, en la que su protagonista Jessie Buckley parte como clara favorita tras hacerse con un galardón tras otro durante los últimos meses.

¿HA SABOTEADO TIMOTHÉE CHALAMET SUS OPCIONES AL OSCAR?

Con su victoria en los Globos de Oro, el pasado mes de enero, Timothée Chalamet consolidaba su posición como favorito para hacerse con la estatuilla a mejor actor principal en los Oscar. Y, aunque sus controvertidas declaraciones acerca de la ópera y el ballet le convirtieron en el blanco de las críticas, cabe decir que la votación de los académicos ya se había cerrado cuando se desató esta polémica, por lo que no afectará a sus opciones de hacerse con el galardón. Además, no conviene perder de vista en esta categoría a Michael B. Jordan, que se alzó como triunfador en los Actor Awards.

Amy Madigan es una de las preferidas para hacerse con el Oscar a mejor actriz de reparto tras triunfar en los Actor Awards y los Critics Choice por su trabajo en la cinta de terror Weapons, aunque también hay opciones para Teyana Taylor que se llevó el Globo de Oro.

La categoría de mejor actor de reparto se presenta más reñida después de una temporada de premios bastante repartida, y tanto Sean Penn como Jacob Elordi, nominados por Una batalla tras otra y Frankenstein respectivamente, tienen bastante papeletas de alzarse con el galardón. Tampoco hay que olvidar a Stellan Skarsgard por Valor sentimental.

LAS OPCIONES DE SIRAT, REMOTAS

La española Sirat, dirigida por Oliver Laxe, opta a dos estatuillas con las que, no obstante, parece poco probable que acabe alzándose. En la categoría de mejor película internacional, parten como favoritas la noruega Valor sentimental y la brasileña El agente secreto. El filme español también ha sido nominado a mejor sonido, una categoría en la que el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas -que ya han hecho historia al conseguir la primera nominación para un equipo íntegramente femenino- compite con F1: La película, Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores.

Por otra parte, dos premios que parecen cantados son los de mejor guion original y adaptado para Los pecadores y Una batalla tras otra, respectivamente, tras coronarse como triunfadores en los Writers Guild Awards. En categorías como mejor diseño de vestuario o mejor maquillaje y peluquería parte como favorita Frankenstein, en la que Guillermo del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley.

Esta es la lista completa de nominados a la 98.ª edición de los premios Oscar:

MEJOR PELÍCULA

Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

MEJOR DIRECCIÓN

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Joachim Trier - Valor sentimental

Ryan Coogler - Los pecadores

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Los pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada

Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)

Renate Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elle Fanning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Amy Madigan - Weapons

Wunmi Mosaku - Los pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Los pecadores

Sean Penn - Una batalla tras otra

Stellan Skarsgard - Valor sentimental

MEJOR CASTING

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Los pecadores

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

El agente secreto (Brasil)

Un simple accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

La voz de Hind (Túnez)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Arco

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Dear Me - Diane Warren: Relentless

Golden - Las guerreras k-pop

I Lied To You - Los pecadores

Sweet dreams of joy - Viva Verdi

Train dreams - Sueños de trenes

MEJOR GUION ORIGINAL

Robert Kaplow - Blue Moon

Jafar Panahi - Un simple accidente

Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme

Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental

Ryan Coogler - Los pecadores

MEJOR GUION ADAPTADO

Will Tracy - Bugonia

Guillermo del Toro - Frankenstein

Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes

MEJOR SONIDO

F1: La película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sirat

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Los pecadores

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

Los pecadores

MEJOR FOTOGRAFÍA

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

MEJOR MONTAJE

F1: La película

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Frankenstein

National Treasure

Los pecadores

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

MEJOR DOCUMENTAL

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Plan de jubilación

The three sisters

MEJOR CORTOMETRAJE

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

El drama de época de Jane Austen

The Singers

Dos personas intercambiando saliva

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Todas las habitaciones vacías

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone"

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness