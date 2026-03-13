Oscar 2026: Favoritos y lista completa de nominados - CONTACTO
MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -
Este domingo 15 de marzo (la madrugada del lunes 16 en España) el Dolby Theater de Los Ángeles acoge la entrega de los premios Oscar en su 98.ª edición. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood otorga los galardones entre una lista de nominados encabezada por Los Pecadores y Una batalla tras otra, con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.
La cinta de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan ha batido un récord histórico como la película más nominada de la historia de los Oscar. Sin embargo, el fimme que parte como gran favorito es Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio llega a la última gran cinta de la temporada de premios con un impresionante palmarés tras coronarse como la gran triunfadora en los Critics Choice Awards o los Globos de Oro.
Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein cuentan con nueve nominaciones cada una. Les sigue Hamnet de Chloé Zhao con ocho candidaturas, incluyendo la categoría de mejor actriz principal, en la que su protagonista Jessie Buckley parte como clara favorita tras hacerse con un galardón tras otro durante los últimos meses.
¿HA SABOTEADO TIMOTHÉE CHALAMET SUS OPCIONES AL OSCAR?
Con su victoria en los Globos de Oro, el pasado mes de enero, Timothée Chalamet consolidaba su posición como favorito para hacerse con la estatuilla a mejor actor principal en los Oscar. Y, aunque sus controvertidas declaraciones acerca de la ópera y el ballet le convirtieron en el blanco de las críticas, cabe decir que la votación de los académicos ya se había cerrado cuando se desató esta polémica, por lo que no afectará a sus opciones de hacerse con el galardón. Además, no conviene perder de vista en esta categoría a Michael B. Jordan, que se alzó como triunfador en los Actor Awards.
Amy Madigan es una de las preferidas para hacerse con el Oscar a mejor actriz de reparto tras triunfar en los Actor Awards y los Critics Choice por su trabajo en la cinta de terror Weapons, aunque también hay opciones para Teyana Taylor que se llevó el Globo de Oro.
La categoría de mejor actor de reparto se presenta más reñida después de una temporada de premios bastante repartida, y tanto Sean Penn como Jacob Elordi, nominados por Una batalla tras otra y Frankenstein respectivamente, tienen bastante papeletas de alzarse con el galardón. Tampoco hay que olvidar a Stellan Skarsgard por Valor sentimental.
LAS OPCIONES DE SIRAT, REMOTAS
La española Sirat, dirigida por Oliver Laxe, opta a dos estatuillas con las que, no obstante, parece poco probable que acabe alzándose. En la categoría de mejor película internacional, parten como favoritas la noruega Valor sentimental y la brasileña El agente secreto. El filme español también ha sido nominado a mejor sonido, una categoría en la que el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas -que ya han hecho historia al conseguir la primera nominación para un equipo íntegramente femenino- compite con F1: La película, Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores.
Por otra parte, dos premios que parecen cantados son los de mejor guion original y adaptado para Los pecadores y Una batalla tras otra, respectivamente, tras coronarse como triunfadores en los Writers Guild Awards. En categorías como mejor diseño de vestuario o mejor maquillaje y peluquería parte como favorita Frankenstein, en la que Guillermo del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley.
Esta es la lista completa de nominados a la 98.ª edición de los premios Oscar:
MEJOR PELÍCULA
Bugonia
F1: La película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Sueños de trenes
MEJOR DIRECCIÓN
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
Joachim Trier - Valor sentimental
Ryan Coogler - Los pecadores
MEJOR ACTOR
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Los pecadores
Wagner Moura - El agente secreto
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada
Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)
Renate Reinsve - Valor sentimental
Emma Stone - Bugonia
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Elle Fanning - Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
Amy Madigan - Weapons
Wunmi Mosaku - Los pecadores
Teyana Taylor - Una batalla tras otra
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Benicio del Toro - Una batalla tras otra
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Los pecadores
Sean Penn - Una batalla tras otra
Stellan Skarsgard - Valor sentimental
MEJOR CASTING
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Los pecadores
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
El agente secreto (Brasil)
Un simple accidente (Francia)
Valor sentimental (Noruega)
Sirat (España)
La voz de Hind (Túnez)
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Arco
Elio
Las guerreras k-pop
Little Amélie
Zootrópolis 2
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Dear Me - Diane Warren: Relentless
Golden - Las guerreras k-pop
I Lied To You - Los pecadores
Sweet dreams of joy - Viva Verdi
Train dreams - Sueños de trenes
MEJOR GUION ORIGINAL
Robert Kaplow - Blue Moon
Jafar Panahi - Un simple accidente
Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme
Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental
Ryan Coogler - Los pecadores
MEJOR GUION ADAPTADO
Will Tracy - Bugonia
Guillermo del Toro - Frankenstein
Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes
MEJOR SONIDO
F1: La película
Frankenstein
Una batalla tras otra
Los pecadores
Sirat
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Los pecadores
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Avatar: Fuego y ceniza
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Los pecadores
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Avatar: Fuego y ceniza
F1: La película
Jurassic World: El renacer
Laberinto en llamas
Los pecadores
MEJOR FOTOGRAFÍA
Frankenstein
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Los pecadores
Sueños de trenes
MEJOR MONTAJE
F1: La película
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Los pecadores
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Los pecadores
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Frankenstein
National Treasure
Los pecadores
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
MEJOR DOCUMENTAL
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody contra Putin
La vecina perfecta
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Plan de jubilación
The three sisters
MEJOR CORTOMETRAJE
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
El drama de época de Jane Austen
The Singers
Dos personas intercambiando saliva
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Todas las habitaciones vacías
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: "Were and Are Gone"
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness