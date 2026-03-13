Así será la gala de los Oscar 2026: reunión de Marvel, guerreras K-pop y "algo extraterrestre" en el escenario - CONTACTO

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles con Conan O'Brien de nuevo como maestro de ceremonias y con una redoblada preocupación por la seguridad después de que una alerta del FBI advirtiese de un posible "ataque sorpresa" iraní con drones "contra objetivos no especificados en California". El equipo del evento ha anticipado una ceremonia marcada por reencuentros estelares, una puesta en escena renovada y varios números musicales protagonizados por dos de las películas que más han conectado con el público en 2025: Los pecadores y Las guerreras k-pop.

Entre las sorpresas ya adelantadas figura la reunión del reparto de La boda de mi mejor amiga, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy y Rose Byrne compartiendo de nuevo protagonismo sobre el escenario. Pero no será el único guiño nostálgico de la noche. Durante la rueda de prensa celebrada el miércoles 11 de marzo, la productora ejecutiva de la gala, Katy Mullan, sugirió en declaraciones recogidas por Variety un reencuentro vinculado al universo Marvel.

"Vamos a tener superestrellas, superhéroes y va a haber algo extraterrestre en el escenario", apuntó Mullan sobre una velada que cuenta con Robert Downey Jr., Chris Evans y Gwyneth Paltrow, tres estrellas del Universo Marvel entre los presentadores ya anunciados. Por su parte, Raj Kapoor, productor ejecutivo del evento, explica que "nuestro tema este año es la humanidad". "Todo lo que se vea en la ceremonia está inspirado en el toque humano y en la creatividad", apunta.

Ese planteamiento también se trasladará al diseño de producción. Kapoor adelanta que el escenario del Dolby Theatre ha sido completamente rediseñado para esta edición y lo definió como un espacio "muy inmersivo". "Esperamos que todos nuestros nominados sean celebrados a lo grande. Tenemos fotografías preciosas, clips y piezas de presentación de las nominaciones en las que se ha invertido muchísimo tiempo, reflexión y cuidado", señala.

La diseñadora de producción, Misty Buckley, subraya que el frontal del escenario desciende para garantizar el acceso en silla de ruedas y que gran parte del decorado está automatizado para favorecer una transición fluida entre bloques. A ello se suma el regreso de Mandy Moore al apartado coreográfico, una figura habitual en los grandes números musicales de los Oscar.

LAS GUERRLAS INTERPRETACIONES DE LAS CANCIONES NOMINADAS

Uno de los ejes del espectáculo estará en las interpretaciones de dos de las cinco canciones nominadas al Oscar, I Lied to You, de Los pecadores, y Golden, de Las guerreras k-pop. Los responsables de la gala indican que no se limitarán a reproducir en directo los números musicales tal y como aparecen en sus respectivas películas, sino que ampliarán su significado dentro de la gala poniendo en valor la manera en que ambas obras han conectado con espectadores de todo el mundo.

Moore revela incluso parte del enfoque visual de Golden. "No dejaba de tener esta imagen en la cabeza, y hablé con Raj sobre unas preciosas banderas doradas", desvela. "Hoy estaba trabajando en ello y pensaba que no he hecho demasiadas cosas con banderas, pero al ver los diseños del escenario pensé que podía surgir una atmósfera etérea preciosa. Ellas descienden hacia la plataforma central y, en ese instante, todo debería elevarse cuando entren en escena las banderas", cuenta.

"Tenemos esta preciosa historia que celebra la cultura coreana con auténticos percusionistas y cantantes coreanos", profundiza Kapoor sobre el planteamiento de ese segmento dedicado a Las guerreras k-pop. "Estamos contando historias globales, celebrando películas internacionales que han tenido un impacto mundial y haciendo las cosas de una forma realmente distinta", observa.

En paralelo, los productores de la gala de los Oscar 2026 han reservado "una gran actuación" para Los pecadores, la película más nominada en la historia de los Oscar con 16 candidaturas. Mullan dice que "va a haber un momento realmente especial que rinde tributo a lo importante que ha sido esa película este año, a lo querida que es por el público y también a cómo ha resonado globalmente de una forma tan enorme".

Kapoor detalla que la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter y el coreógrafo Aakomon Jones han estado trabajando junto al equipo del evento y define el resultado como "un conjunto realmente precioso". "Tendremos la maravillosa presencia de Misty Copeland y a todos estos bailarines con tantísimo talento. Va a ser una auténtica celebración, no solo de la canción, sino también de la película", asegura.

"Estos momentos del espectáculo son más que simples actuaciones, se expanden en tributos cinematográficos que celebran la relación entre la música y la narración y por qué estas películas conectaron tan profundamente con personas de todo el mundo", expone Kapoor.

La dimensión mundial de la gala quedará reflejada también. "Todo transmite la sensación de que estamos celebrando el cine global. Esta no es solo una ceremonia sobre el cine norteamericano. Los Oscar van sobre el cine global e internacional y sobre los mejores artistas que trabajan en él", apunta Kapoor.

Todo ello quedará hilado por Conan O'Brien, que ha asumido públicamente la dificultad de mantener el equilibrio entre espectáculo, actualidad y sensibilidad política. "Creo que lo que está ocurriendo en el mundo se reflejará a lo largo del evento. Mi trabajo es siempre intentar moverme en esa línea muy, muy fina entre entretener a la gente y también reconocer algunas de las realidades", admite.

El cómico explica que sigue ajustando el material junto a su equipo de guionistas porque "los chistes que pensábamos hace dos meses ahora ya no tienen relevancia y porque puede que haya cosas que ocurran esta semana y acaben encontrando su sitio en la ceremonia". O'Brien subraya que "usaré mi mejor criterio y que entre todos encontraremos el tono adecuado y los lugares adecuados".