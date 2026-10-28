Una oportunidad para salvar el juego (y el mundo) en el nuevo tráiler de Jumanji: Mundo Abierto

Una sola oportunidad para salvar el juego y el mundo real en el nuevo tráiler de Jumanji: Mundo Abierto - SONY PICTURES

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Jumanji: Mundo Abierto, la cuarta entrega de la franquicia de acción y aventuras, llegará a los cines el 25 de diciembre de nuevo con Dwayne Johnson como protagonista. La película ha estrenado un nuevo tráiler centrado en la lucha de los personajes al descubrir que el juego ha saltado al mundo real, obligando a los avatares a volver a la acción en ambos lugares.

"Ha salido al mundo real", alerta Spencer al inicio del adelanto, de casi dos minutos y medio de duración. Después el personaje interpretado por Alex Wolff, su madre Janice (Marin Hinkle), Donatas (Dan Hildebrand) y el joven Tyson (Jack Jewkes) acaban siendo absorbidos por la partida sin posibilidad de elegir avatar, tal y como sucedía en las entregas anteriores.

Pero en esta nueva aventura, como subraya el avance, "el juego será cada vez más difícil". El cuarteto deberá sobrevivir a grandes peligros luchando en ambos frentes para recuperar sus vidas y tener "un hogar al que volver". "No hay reinicios. Ni segunda oportunidad", avisa el personaje de Karen Gillan.

El filme original de Jumanji (1995), protagonizado por Robin Williams y dirigido por Joe Johnston, amasó en la taquilla mundial 263 millones de dólares, siendo el décimo largometraje con mayor recaudación de aquel año.

No fue hasta 2017 cuando llegó Jumanji: Bienvenidos a la jungla, una secuela tardía y reinterpretación de la historia original. Dirigida por Jake Kasdan y protagonizada por un nuevo elenco encabezado por Dwayne Johnson, la película alcanzó los 962 millones de dólares en la taquilla mundial.

Jumanji: Siguiente nivel se estrenó en 2019 y también consiguió buenos resultados en términos de recaudación, amasando 792 millones de dólares. La nueva película volverá a contar con Kasdan tras las cámaras, que también firma el guion junto a Jeff Pinkner y Scott Rosenberg.

Junto a Johnson y Gillan, retoman sus roles como protagonistas en Jumanji 4 Jack Black y Kevin Hart. Con Wolff, Hinkle, Hildebrand y Jewkes, completan el reparto Nick Jonas, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris, Marin Hinkle y Rhys Darby. Jake Kasdan, responsable de las dos entregas anteriores, vuelve como director.