Nuevo vistazo al T-Rex y al Mutadon en Jurassic World: El renacer

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

El próximo 2 de julio llegará a los cines Jurassic World: El renacer, la nueva entrega de la mastodóntica franquicia que arrancó en 1993 con la adaptación de Steven Spielberg de la obra de Michael Crichton. El filme promete mostrar nuevas y terroríficas especies de dinosaurio además de las ya conocidas y los fans han podido tener un nuevo vistazo de ellas gracias al último 'featurette'.

El vídeo en cuestión, compartido por Fandango, incluye metraje hasta ahora inédito, así como declaraciones del director de la cinta y sus protagonistas. "Hay algo muy primitivo sobre los dinosaurios. No se pueden descartar, realmente existieron. Y creo que nunca ha dejado nuestra genética, este miedo de una criatura más grande que viene y arrastra a uno", explica Gareth Edwards en el 'featurette', que comienza con el ataque de un T-Rex a una familia que se encuentra en una balsa, una escena directamente sacada de las novelas de Crichton, tal y como revela ComicBookMovie.

Otra de las escenas del vídeo sigue a un grupo de personajes escondiéndose de una aterradora criatura, el híbrido conocido como Mutadón. La secuencia, con el raptor alado acechando a los pobres humanos, parece rendir tributo a la famosa secuencia de la cocina de Parque Jurásico. "Quería que parecieran un poco desagradables, un poco amenazadores y malvados", explica el cineasta sobre los nuevos dinosaurios.

See how director Gareth Edwards brings dinosaurs to life in #JurassicWorldRebirth. In theaters July 2.



Get your tickets on Fandango - https://t.co/ZC8dTrVrq7 pic.twitter.com/c2r15DXYCj