La isla de Jurassic World: El renacer, explicada: ¿Es la isla Nubar, Sorna o una nueva?

MADRID, 6 Feb. (CuturaOcio) -

Universal Pictures ya ha lanzado el primer tráiler de Jurassic World: El renacer (Jurassic World Rebirth). Con seis entregas cinematográficas de la saga basada en la obra de Michael Crichton a sus espaldas, la cinta de Gareth Edwards vuelve a los orígenes, llevando a sus personajes de nuevo a una isla, el escenario más icónico de la franquicia... aunque muchos se preguntan si se trata de un lugar conocido o uno totalmente nuevo.

Y es que, a lo largo de la saga, se han presentado dos islas significativas, la primera y más representativa, isla Nublar o Zona A, aquella en la que se localizó no solo el parque jurásico original sino también su segunda versión, Jurassic World. No obstante, puesto que en Jurassic World: El reino caído, el lugar era arrasado por una erupción volcánica, parece seguro afirmar que no se corresponde con la poblada isla que muestra el adelanto de la nueva entrega.

Por otro lado, el filme de Steven Spielberg El mundo perdido, revelaba la existencia de isla Sorna o la Zona B y aunque su cometido es muy similar al que se puede deducir del de la isla del tráiler de Jurassic World: El renacer, es decir, un lugar de investigación para InGen, el adelanto ofrece suficientes pistas para dejar claro que se trata de dos localizaciones distintas... De hecho, lo más lógico sería que la nueva isla resultase ser otra de las cinco que conforman el Archipiélago de Muertes, una nueva Zona C... que no tiene un nombre oficial por el momento.

"Esta isla fue el centro de investigación del Parque Jurásico original", explica el personaje de Scarlett Johansson en el tráiler del filme, como toda presentación del escenario en que se desarrollará la nueva entrega. Así, como indica el adelanto, la isla de Jurassic World: El renacer no se corresponde con ninguna de las ya exploradas, si bien está íntimamente relacionada con lo que se conoce del archipiélago.

"Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, la ecología del planeta ha demostrado ser en gran medida inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas parecidos a aquellos en los que una vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de esa biosfera tropical son la clave de un fármaco que podría salvar milagrosamente la vida de la humanidad", dice la primera parte de la sinopsis oficial de Jurassic World: Rebirth.

"La nominada al Oscar Scarlett Johansson interpreta a la experta en operaciones encubiertas Zora Bennett, contratada para dirigir un equipo especializado en una misión de alto secreto para conseguir material genético de los tres dinosaurios más grandes del mundo. Cuando la operación de Zora se cruza con una familia de civiles cuya expedición en barco ha sido volcada por dinos acuáticos merodeadores, todos ellos se encuentran varados en una isla donde se enfrentan cara a cara con un siniestro e impactante descubrimiento que ha estado oculto al mundo durante décadas", concluye el extenso resumen de la trama del filme.

Junto a Johansson, protagonizan Jurassic World: Rebirth Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Ed Skrein y Manuel García-Rulfo. La cinta, dirigida por Edwards, trae de vuelta a la franquicia al guionista original de Jurassic Park, David Koepp, con un guión totalmente nuevo.