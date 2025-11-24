Quién es Catherine Laga'aia, la nueva Vaiana en el remake de imagen real del filme de Disney

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

El 10 de julio de 2026 llegará a los cines el remake en imagen real de Vaiana. La película tiene por protagonistas a Dwayne Johnson, que retoma su papel del semidios Maui, al que ya dio vida en los filmes de animación de Disney, y a Catherine Laga'aia. Pero, tras el emocionante adelanto lanzado por la compañía, muchos se preguntan ya: ¿quién es esta joven actriz que dará vida a la heroína que da título al filme?

Nacida el 17 de diciembre de 2006 en Sídney, Australia, Laga'aia, al igual que la propia Moana, es de ascendencia polinesia. "Estoy muy emocionada de poder interpretar este personaje porque Moana siempre ha sido de mis favoritas", escribió la actriz en un comunicado lanzado por Disney.

"Mi abuelo es de Fa'aala, Palauli, en Savai'i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de 'Upolu, en Samoa. Me siento afortunada de poder honrar Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico y de servir de referente a muchas chicas jóvenes que se ven reflejadas en mí", añadió.

La actriz tenía 17 años cuando, tras un proceso de casting internacional, fue seleccionada en junio de 2024 -antes de que el filme de Thomas Kail (Hamilton) arrancase su rodaje en julio de ese mismo año- para tomar el testigo de Auli'i Cravalho, quien interpreta a Vaiana en los dos largometrajes de animación de Disney. Dicho esto, aunque la película marca su debut en la gran pantalla, el terreno de la interpretación no le es desconocido a Laga'aia.

Y es que, además de participar en tres episodios del drama australiano de Amazon Prime Video Las flores perdidas de Alice Hart en 2023, Laga'aia es hija de Sandie Jane Laga'aia y del actor y cantante neozelandés Jay Laga'aia, siendo además la segunda más pequeña de una familia de ocho hermanos. Su padre es conocido, sobre todo, por interpretar al capitán de la Fuerza de Seguridad Real de Naboo, Gregar Typho, en la trilogía de precuelas de Star Wars.

Dirigido por Thomas Kail (Hamilton), el remake en imagen real de Vaiana también cuenta en su reparto con el actor neozelandés John Tui en el papel del padre de Vaiana, el jefe Tui; la actriz samoano-neozelandesa Frankie Adams, que interpreta a la madre de Vaiana, Sina; y la actriz neozelandesa Rena Owen como la venerada abuela de Vaiana, Tala. Por otra parte, las últimas informaciones sugerían que Disney ya está desarrollando la tercera entrega de la franquicia animada de Vaiana.