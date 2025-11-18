Espectacular tráiler del remake en imagen real de Vaiana con el primer vistazo a Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

El 10 de julio de 2026 llegará a los cines el remake en imagen real de Vaiana. A modo de aperitivo, la compañía ha lanzado un tráiler que muestra a Catherine Laga'aia encarnando a la soñadora heroína que da título a la película, la simpática tribu guerrera de los kakamora y un primer vistazo a Dwayne Johnson como el semidios Maui, al que ya interpretó en las películas de animación de Disney.

"Soy la chica que ama su isla y la chica que ama el mar", canta Vaiana desde la cima de una montaña de la isla Motunui al comienzo del adelanto. Seguidamente, las imágenes muestran el paradisiaco y exótico lugar en el que vive la joven, así como los tradicionales bailes del pueblo Motunui.

Es entonces cuando el avance muestra a Vaiana subiéndose a lo alto de un mástil de la embarcación pirata de la tribu Kakamora y a Johnson de espaldas como el semidios Maui, lanzándose al vacío con una gema verde brillando en una mano y en la otra su arma ritual, antes de convertirse en una espléndida águila.

"En esta adaptación en acción real de Disney de la aventura animada nominada al Oscar, Vaiana (Catherine Laga'aia) responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidios Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo", reza la sinopsis.

Dirigida por Thomas Kail (Hamilton), el remake en imagen real de Vaiana también cuenta en su reparto con el actor neozelandés John Tui en el papel del padre de Vaiana, el jefe Tui; la actriz samoano-neozelandesa Frankie Adams, que interpreta a la madre de Vaiana, Sina; y a la actriz neozelandesa Rena Owen como la venerada abuela de Vaiana, Tala. Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda ejercen como productores del filme, mientras que el propio Kail, junto a Scott Sheldon, Charles Newirth y Auli'i Cravalho, quien interpretó a Vaiana en las películas de animación de Disney, son productores ejecutivos.