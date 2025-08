Disney quisó sustituir a Dwayne Johnson por IA en el remake de Vaiana con el consentimiento del actor

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

El remake en imagen real de Vaiana (Moana) tiene previsto su estreno el 10 de julio de 2026. Aunque no todo el reparto de la cinta de animación original regresará para dar vida a los personajes a los que pusieran voz en 2016 (de hecho, Catherine Laga'aia reemplazará a Auli'i Cravalho como la heroína titular), se confirmó que Dwayne Johnson sí que retomaría su papel como Maui... algo que, según las últimas informaciones, Disney pensaba asegurar recreando al actor, que estaba de acuerdo con esta media, a través de IA.

Tal y como recoge The Wall Street Journal, La Casa del Ratón llegó a plantearse clonar digitalmente a Johnson de cara al remake de Vaiana, en caso de que el intérprete no estuviese disponible para el rodaje. El plan del estudio era rodar sus escenas con el primo del actor, Tanoai Reed, que ya ha ejercido como su doble de acción en numerosas cintas, y luego cambiar su cara en postproducción por la de The Rock.

"Disney colaboraría con la empresa de inteligencia artificial Metaphysic para crear 'deepfakes' del rostro de Johnson que pudieran superponerse a la actuación de Reed en las imágenes, un doble digital que permitiría a Johnson estar en dos lugares a la vez", explica el reportaje, según recoge CBR.

En contra de la tendencia mayoritaria de estrellas de Hollywood que se muestran abiertamente contrarios a que los estudios recreen su imagen o voz por IA, Johnson se habría mostrado de acuerdo con el plan de Disney.

Pero finalmente el estudio lo desechó debido a algunas cuestiones, entre ellas, la preocupación por "las medidas de seguridad que protegerían los datos" o la posibilidad de no poder "reclamar la propiedad de todos los elementos de la película si la IA generaba partes de ella". Así, aunque ya se había empezado a trabajar en el 'deepfake', "ninguna de las imágenes aparecerá en la película final".

En todo caso, cabe recordar que, en los últimos tiempos, cierto uso de la IA en la industria cinematográfica ha sido ampliamente criticado y es probable que un 'deepfake' de Johnson no hubiese sido bien recibido. De hecho, TRON: Ares, que se estrenará el próximo 10 de octubre, iba a incorporar inteligencia artificial a un personaje, pero finalmente optó por no hacerlo debido a que "la empresa no podía arriesgarse a la mala publicidad" que eso suponía.