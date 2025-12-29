El nuevo teaser de Supergirl anticipa una aventura de ritmo endiablado para Kara Zor-El - WARNER BROS.

El 26 de junio de 2026 llega a los cines Supergirl, la segunda película de DC Studios tras el estreno de Superman en 2025. Tras el lanzamiento del primer tráiler del proyecto centrado en Kara Zor-El, el largometraje protagonizado por Milly Alcock (La Casa del Dragón) ha presentado un nuevo adelanto que anticipa una aventura de ritmo endiablado y un viaje especialmente turbulento para la prima kryptoniana de Clark Kent.

"Él [Superman] ve lo bueno en todo el mundo y yo veo la verdad", vuelve a escucharse decir a Kara en este adelanto, que más que añadir metraje inédito subraya la energía frenética y caótica que predomina en el personaje principal. La frase también sirve como recordatorio de que Supergirl tendrá un tono más "áspero" que Superman, cambio atribuido por el propio James Gunn a la diferencia en la infancia de ambos.

"Vemos la diferencia entre Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por unos padres cariñosos desde que era un bebé, frente a Supergirl, que se crió en un pedazo de roca desprendido de Krypton y vio morir a todos a su alrededor durante los primeros 14 años de su vida", contextualizó el jefe de DC Studios y director de Superman.

La dirección de Supergirl, que marca el regreso de Alcock a la franquicia tras su breve cameo en el final Superman, corre a cargo de Craig Gillespie, realizador responsable de Cruella y del biopic deportivo Yo, Tonya. El guion lo firma Ana Nogueira, dramaturga y actriz que trabajó en un proyecto previo de Supergirl vinculado al antiguo DCEU.

Además de Alcock, el reparto de Supergirl lo encabezan Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll, una joven marcada por una tragedia familiar cuya sed de justicia arrastra a Kara a una peligrosa cruzada a través de la galaxia; Matthias Schoenaerts en la piel de Krem de las Colinas Amarillas, un asesino implacable; Jason Momoa como Lobo, el infame cazarrecompensas alienígena; David Krumholtz como Zor-El, el padre de Kara; y Emily Beecham como Alura In-Ze, madre de Supergirl.

"Cuando un enemigo inesperado y despiadado amenaza el cosmos, Kara Zor-El se ve obligada, contra su voluntad, a unir fuerzas con una compañera en la que jamás habría pensado confiar. Juntas emprenden una epopeya cósmica en la que están en juego la venganza y la justicia, y en la que Kara tendrá que enfrentarse a sus propios orígenes para encontrar su propio camino como heroína", reza la sinopsis oficial de Supergirl.