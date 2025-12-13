¿Morirá Krypto En Supergirl? Esto Revela El Cómic En El Que Se Basa La Película De DC Studios - WARNER BROS.

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Además de mostrar a una Kara Zor-El endurecida y solitaria marcada por la destrucción de su planeta, el primer tráiler de Supergirl reserva parte de su metraje a Krypto, el perro con poderes que apareció en Superman y que volverá a tener protagonismo en la segunda película de DC Studios. Sin embargo, varias imágenes del avance han desatado una creciente inquietud entre el público por la posibilidad de que el destino del animal sea trágico.

Desde la difusión del adelanto del filme, que llegará a los cines el 26 de junio de 2026, parte de la conversación en redes sociales se ha centrado en si Krypto podría morir en Supergirl. El tráiler muestra una secuencia del perro aparentemente herido y yaciendo inmovil, sin responder, delante de una lacrimógena Kara, lo que muchos espectadores han interpretado como una posible antesala de su muerte.

Esta imagen de un Krypto de lo más vulnerable evoca las declaraciones de James Gunn, que adelantó que Supergirl tendrá un tono "más intenso y oscuro" que otras entregas del nuevo Universo DC. El director de Superman y jefe de DC Studios también confirmó que en Supergirl se verá a Kara "intentar salvar la vida de su perro, Krypto", lo que sugiere que el estado del animal será el motor narrativo central.

Para comprender mejor la preocupación del público sobre el futuro de Krypto conviene acudir al material en el que se basa la película. El filme toma como principal referencia el cómic Supergirl: La mujer del mañana, escrito por Tom King. En él, el sádico Krem de las Colinas Amarillas, que la cinta de DC Studios está interpretado por Matthias Schoenaerts, ataca a Supergirl, pero Krypto interviene para proteger a su dueña y recibe el impacto de una flecha.

El ataque deja al animal gravemente herido, lo que obliga a Kara a buscar ayuda médica. Es entonces cuando un doctor informa a la kryptoniana de que la flecha utilizada por Krem está impregnada de un veneno letal y que, para salvar la vida de Krypto, sería imprescindible localizar al agresor y obtener una muestra de la toxina.

Este punto marca el verdadero detonante del viaje, pues la amenaza sobre la vida de Krypto se convierte en el motor que empuja a Kara a acompañar a Ruthye, una humana que quiere vengarse de Krem por masacrar a su familia, a través del espacio. Durante buena parte del relato, la narrativa sostiene la idea de que el Superperro se encuentra en peligro real, pero el desenlace del cómic confirma que Krypto se recupera por completo y revela que, en realidad, nunca estuvo cerca de morir.

La revelación final subraya que Krypto no estaba en verdadero riesgo, pero que Kara, conscientemente o no (el cómic no lo especifica), decide creer que la herida de Krypto era letal como excusa para enfrentarse a su dolor, su ira y su sentimiento de inutilidad y lanzarse a la aventura junto a Ruthye, encontrando así un propósito que llevaba tiempo buscando.

La dirección de Supergirl, que marca el regreso de Alcock a la franquicia tras su breve cameo en el final Superman, corre a cargo de Craig Gillespie, realizador responsable de Cruella y del biopic deportivo Yo, Tonya. El guion lo firma Ana Nogueira, dramaturga y actriz que trabajó en un proyecto previo de Supergirl vinculado al antiguo DCEU.

Además de Alcock, el reparto principal de Supergirl lo completan Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll, la joven marcada por una tragedia familiar cuya sed de justicia arrastra a Kara a una peligrosa cruzada a través de la galaxia; Matthias Schoenaerts en la piel de Krem de las Colinas Amarillas, un asesino implacable; Jason Momoa como Lobo, el infame cazarrecompensas alienígena; David Krumholtz como Zor-El, el padre de Kara; y Emily Beecham como Alura In-Ze, madre de Supergirl.

"Cuando un enemigo inesperado y despiadado amenaza el cosmos, Kara Zor-El se ve obligada, contra su voluntad, a unir fuerzas con una compañera en la que jamás habría pensado confiar. Juntas emprenden una epopeya cósmica en la que están en juego la venganza y la justicia, y en la que Kara tendrá que enfrentarse a sus propios orígenes para encontrar su propio camino como heroína", reza la sinopsis oficial de Supergirl.